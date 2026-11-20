Anderson a fost condamnat vineri, în urma unui proces desfășurat la Curtea Coroanei din Newcastle. Acesta a fost găsit vinovat de pregătirea unui act de terorism și de deținerea unor arme în scopuri teroriste, scrie Reuters.

Potrivit anchetatorilor, tânărul vizase Royal Hotel din Hull, unde erau cazați solicitanți de azil. El ar fi fabricat cocktailuri Molotov și ar fi supravegheat clădirea înaintea atacului planificat.

Anderson a negat că ar fi intenționat să comită acte de violență. Procurorii au susținut însă că acesta îi dezvăluise unui apropiat planul de a ataca hotelul și de a „ucide cât mai mulți dintre migranții cazați în interior”.

Atac terorist asupra unui hotel din Hull, pregătit de un susținător al ideologiei de extremă dreapta

Procurorul Adam Birkby a declarat în fața juraților că Anderson era influențat de convingeri naționaliste albe și vorbea cu admirație despre Adolf Hitler și nazism.

Potrivit acuzării, tânărul nu s-a limitat la exprimarea unor opinii extremiste, ci a făcut și pași concreți pentru pregătirea unui atac violent.

Printre acțiunile prezentate în instanță s-au numărat fabricarea cocktailurilor Molotov și verificarea zonei în care se afla hotelul Royal.

Anderson urmează să își afle pedeapsa anul viitor.

Hotelul vizat de atac a fost scena unor violențe anti-imigrație în 2024

Royal Hotel din Hull fusese anterior în centrul unor proteste violente împotriva imigrației, care au avut loc în Marea Britanie în 2024.

Revoltele au cuprins mai multe orașe britanice după uciderea a trei fetițe în Southport. În urma atacului, informațiile false distribuite online despre identitatea presupusului agresor au alimentat manifestațiile anti-imigrație și confruntările violente.

Hotelurile în care erau cazați solicitanți de azil au devenit atunci ținte ale protestatarilor, iar mai multe clădiri au fost atacate.

În cazul lui Anderson, procurorii au susținut că alegerea hotelului din Hull era legată de prezența migranților în clădire și de convingerile sale extremiste.

Un alt britanic, condamnat pentru infracțiuni teroriste de extremă dreapta

Condamnarea lui Anderson vine după un alt caz de terorism asociat ideologiei extremei drepte din Marea Britanie.

Luna trecută, Mark Broadhurst, în vârstă de 28 de ani, bucătar în armata britanică, a fost condamnat la închisoare pentru deținerea unei arme artizanale și a unor materiale explozive.

Broadhurst făcuse parte dintr-un grup de pe platforma Telegram alături de alți trei bărbați, condamnați anul trecut pentru planificarea unui atac terorist asupra unor moschei sau sinagogi.

Cazurile au readus în atenție amenințarea reprezentată de grupările și persoanele radicalizate de ideologii extremiste în Marea Britanie.