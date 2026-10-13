Șeful MI5 numește Rusia „agresorul numărul unu”. Serviciul britanic avertizează și asupra dronelor controlate cu AI

Șeful MI5 avertizează, în același timp, că organizațiile teroriste încearcă deja să folosească inteligența artificială pentru pregătirea atacurilor, relatează BBC.

Rusia, desemnată „agresorul numărul unu”

Directorul general al MI5, Sir Ken McCallum, a declarat în discursul său anual susținut la sediul serviciului din Londra că amenințările provenite din partea actorilor statali s-au multiplicat de patru ori, iar combaterea acestora a ajuns să necesite resurse comparabile cu cele alocate luptei împotriva terorismului.

Șeful serviciului britanic a descris Rusia drept „agresorul numărul unu” și a acuzat Moscova că desfășoară un război hibrid, încercând însă să rămână sub pragul care ar putea provoca un răspuns colectiv al NATO.

Potrivit lui McCallum, Kremlinul încearcă să destabilizeze statele europene în timp ce ofensiva sa militară din Ucraina înregistrează progrese reduse, obținute cu costuri foarte mari.

Expulzarea a aproape 1.000 de agenți ruși din diferite țări după declanșarea invaziei Ucrainei ar fi afectat puternic capacitatea Moscovei de a desfășura operațiuni clandestine tradiționale. În consecință, Rusia ar apela tot mai mult la intermediari.

„Îi vedem încercând să plătească infractori pentru a le face treaba”, a declarat șeful MI5, apreciind că acestea „nu sunt acțiunile unei mari puteri care deține avantajul strategic”.

50 de arestări în cazuri legate de Iran

McCallum a avertizat și asupra intensificării activităților atribuite Iranului pe teritoriul britanic. În ultimul an, 50 de persoane ar fi fost arestate în legătură cu activități asociate Teheranului.

O parte dintre acțiunile iraniene ar fi vizat comunitățile evreiești, însă MI5 urmărește și amenințări împotriva unor obiective considerate mai dificil de atacat, inclusiv instalații militare.

Teroriștii experimentează deja cu AI și drone

Inteligența artificială reprezintă o altă provocare în creștere. „Am prins teroriști care încercau să exploateze AI pentru a-și îmbunătăți metodele de recunoaștere și atac, dronele bazate pe AI adăugând o nouă dimensiune”, a afirmat McCallum.

Cea mai îngrijorătoare perspectivă, potrivit șefului MI5, este utilizarea inteligenței artificiale de către grupări extremiste pentru dezvoltarea armelor biologice. El a precizat că un asemenea scenariu nu s-a materializat până acum, dar tehnologia ar putea modifica semnificativ riscurile asociate armelor biologice existente sau unor noi tipuri de astfel de arme.

Oficialul a atras atenția și asupra creșterii terorismului de extremă dreapta, alimentat inclusiv de radicalizarea online. MI5 a investigat recent în Marea Britanie un adolescent de numai 13 ani radicalizat de ideologia extremei drepte, iar informațiile obținute în acest caz au ajutat un partener internațional să împiedice un atac mortal, potrivit lui McCallum.