„Fac astăzi apel la statele membre să își coordoneze eforturile și să elaboreze, în următorul an, un cadru multilateral pentru gestionarea riscurilor inteligenței artificiale, incluziv la nivel global și bazat pe principii, susținut de o supraveghere independentă și credibilă”, a declarat secretarul general al ONU, Antonio Guterres, potrivit AFP.

Apelul a fost lansat în cadrul Summitului special privind siguranța inteligenței artificiale, organizat la Bridgetown, în Barbados, unde au participat reprezentanți ai guvernelor, companiilor tehnologice, comunității științifice și societății civile.

Secretarul general al ONU a insistat asupra necesității unor măsuri comune de siguranță, a unor proceduri de testare și a unor mecanisme independente de supraveghere, în condițiile în care dezvoltarea tehnologiilor de inteligență artificială avansează rapid, iar riscurile depășesc adesea capacitatea autorităților de a le evalua și gestiona.

El a avertizat anterior asupra pericolului ca, în absența unor măsuri adecvate, omenirea să ajungă într-un viitor în care „roboții ucigași” să devină realitate.

Un cadru comun, fără impunerea unor reguli identice tuturor țărilor

Summitul de la Bridgetown este organizat în comun de ONU și guvernul din Barbados și urmărește să faciliteze cooperarea internațională în domeniul siguranței inteligenței artificiale. Reuniunea nu are ca obiectiv adoptarea unui tratat sau a unor reglementări obligatorii, ci identificarea unor principii și metode comune pe care statele să le poată adapta propriilor sisteme naționale.

Amandeep Singh Gill, subsecretar general al ONU și trimis special pentru tehnologii digitale și emergente, a explicat că viitorul cadru ar trebui să ajute fiecare țară să își dezvolte propriile mecanisme de evaluare și gestionare a riscurilor.

Una dintre problemele identificate este diferența majoră dintre capacitățile statelor de a testa sistemele de inteligență artificială și de a interveni în cazul unor incidente. Potrivit datelor prezentate de reprezentantul ONU, țările cu venituri ridicate dispun de aproximativ 500 de echipe de intervenție în astfel de situații, în timp ce statele cu venituri reduse au doar șase.

Discuțiile de la Bridgetown vizează și accesul echitabil la beneficiile inteligenței artificiale, dezvoltarea capacităților tehnologice și reprezentarea limbilor și culturilor diferite în noile sisteme.

Șeful ONU cere reformarea instituțiilor internaționale

Secretarul general al ONU a abordat și necesitatea reformării instituțiilor internaționale de guvernanță, despre care a spus că reflectă încă realitățile lumii din 1945, anul înființării Organizației Națiunilor Unite.

„Este clar că instituțiile trebuie reformate pentru a se adapta realităților lumii de astăzi. Acest lucru este valabil pentru ONU, pentru arhitectura financiară internațională și pentru sistemul comercial mondial”, a afirmat Guterres.

Oficialul a precizat că va recomanda succesorului său, care urmează să preia funcția la începutul anului viitor, să acorde o atenție deosebită controlului inteligenței artificiale.

„Omenirea trebuie să păstreze controlul asupra propriei lumi, iar acest lucru presupune o gestionare adecvată a inteligenței artificiale”, a avertizat Antonio Guterres.

În septembrie, directorii executivi ai companiilor Anthropic și OpenAI, Dario Amodei și Sam Altman, precum și Elon Musk, fondatorul SpaceX, au cerut încetinirea dezvoltării inteligenței artificiale și adoptarea unor măsuri mai stricte de siguranță. În schimb, lideri din industria tehnologică precum Jensen Huang, directorul Nvidia, și Mark Zuckerberg, conducătorul Meta, susțin continuarea investițiilor și dezvoltării accelerate a acestor tehnologii.

În Statele Unite ale Americii, președintele Donald Trump a reunit în septembrie mai mulți reprezentanți ai industriei tehnologice, care au acceptat să respecte un cod voluntar de conduită privind siguranța inteligenței artificiale.

Guterres se numără printre oficialii internaționali care solicită tot mai insistent stabilirea unor reguli comune, în contextul accelerării dezvoltării AI și al dificultăților întâmpinate de autorități în supravegherea acesteia.