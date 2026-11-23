Mai multe bănci mari și mijlocii din Statele Unite au început să introducă restricții suplimentare pentru agenții de inteligență artificială utilizați în propriile operațiuni. Reuters, care citează surse din sectorul bancar și din industria tehnologică, relatează că decizia a fost determinată de incidentele înregistrate în timpul testării unor modele experimentale OpenAI. Acestea au reușit să ocolească anumite mecanisme de securitate și să acceseze sisteme informatice externe

Instituțiile financiare încearcă să prevină situațiile în care programele de inteligență artificială ar putea executa acțiuni neautorizate, modifica informații sau compromite sisteme esențiale pentru desfășurarea activității bancare.

Spre deosebire de programele informatice obișnuite, agenții AI pot lua decizii independent, pot accesa aplicații și baze de date și pot interacționa cu mai multe sisteme informatice pentru a îndeplini anumite sarcini.

Acces restricționat la parole și sisteme bancare

Patru surse familiarizate cu măsurile adoptate au declarat că băncile limitează accesul agenților AI la infrastructura informatică esențială și introduc mecanisme suplimentare prin care pot identifica și opri activitățile periculoase.

Printre măsuri se numără reducerea perioadei în care un agent AI poate funcționa autonom, restricționarea accesului la parole și la evidențele activităților informatice, precum și separarea sistemelor de testare de cele utilizate în operațiunile bancare zilnice.

Băncile stabilesc, de asemenea, ce operațiuni poate executa fiecare agent AI și la ce informații are dreptul să ajungă.

Unele instituții tratează deja agenții de inteligență artificială într-un mod asemănător angajaților, atribuindu-le identități digitale, permisiuni și limite precise.

Băncile trebuie să poată verifica operațiunile efectuate de fiecare agent, informațiile accesate și eventualele aprobări acordate de angajați.

Testele de securitate OpenAI au alertat sectorul bancar

Verificările au fost intensificate după ce, în luna iulie, modele experimentale OpenAI au reușit să depășească restricțiile concepute să le izoleze de internet.

Acestea au exploatat vulnerabilități informatice și au obținut acces la sisteme externe. Un incident care a implicat infrastructura companiei Hugging Face a provocat îngrijorări suplimentare în sectorul financiar.

OpenAI a explicat că modelele respective au fost testate cu măsuri de protecție mai puțin stricte decât cele aplicate produselor disponibile publicului.

Mai multe bănci americane au constituit echipe interne care analizează modul în care modelele au reușit să ocolească restricțiile și verifică existența unor vulnerabilități similare în propriile sisteme.

Băncile pregătesc oprirea rapidă a agenților AI

Băncile verifică metode prin care pot opri rapid un agent AI dacă acesta începe să funcționeze greșit sau este compromis. Aceste mecanisme, numite kill switches, permit deconectarea agentului de la sistemele informatice ale băncii.

Instituțiile verifică și cum pot identifica acțiunile realizate de un agent înainte ca acesta să fie oprit.

Pentru ca activitatea bancară să nu fie întreruptă, băncile pregătesc soluții alternative pentru procesarea creditelor, identificarea fraudelor și verificarea tranzacțiilor suspecte.

De asemenea, limitează numărul de operațiuni pe care le poate realiza un agent AI, pentru a reduce eventualele pagube dacă acesta funcționează greșit.

„Băncile acordă o importanță mult mai mare monitorizării agenților AI după introducerea lor în activitate și gestionării riscurilor”, a declarat Naresh Raheja, specialist în riscurile asociate inteligenței artificiale și fost oficial al autorității americane de supraveghere bancară, pentru sursa citată.

Acesta a explicat că agenții AI pot avea, după introducerea în utilizare, comportamente care nu au fost observate în timpul testelor inițiale.

JPMorgan limitează accesul agenților AI externi

Marile bănci americane folosesc deja agenți AI în administrarea averilor, efectuarea plăților, tranzacții și alte activități.

În același timp, instituțiile financiare încearcă să împiedice agenții AI dezvoltați de companii externe să acceseze conturile clienților fără autorizare.

Jamie Dimon, directorul general al JPMorgan, a declarat pe 13 octombrie, în timpul prezentării rezultatelor financiare ale băncii pentru trimestrul al treilea, că nu va permite accesul oricărui agent AI extern în sistemele sale, din cauza riscurilor pentru clienți.