Numeroase școli din Germania au primit luni amenințări cu bombă. Direcția Poliției de Stat din Turingia din Erfurt a raportat că e-mailuri corespunzătoare au fost primite dimineață în Jena, Erfurt, Nordhausen, Gotha, Rudolstadt și Greiz, printre alte orașe. Conform declarației poliției, și alte state germane sunt afectate, relatează Der Spiegel.

Poliția din Turingia declară că nu consideră că amenințările sunt grave. Școlile sunt sfătuite să nu evacueze și să continue activitățile normale. Nu există informații disponibile despre autorii amenințărilor.

Amenințări cu bombă au fost transmise mai multor școli din Saxonia Inferioară. Ministerul de Interne și Ministerul Educației din Hanovra au confirmat acest lucru agenției germane de presă (DPA). Inițial, ministerele au refuzat să ofere detalii despre conținutul amenințărilor sau numărul de școli afectate. Un purtător de cuvânt al Ministerului Educației din landul respectiv a declarat că școlile sunt, în general, sfătuite să contacteze poliția și să depună un raport dacă primesc o amenințare.

Cursurile au fost anulate la unele școli

Amenințări cu bombă au fost primite și în Schleswig-Holstein, a confirmat pentru DPA o purtătoare de cuvânt a Ministerului Educației. Ca măsură de precauție, cursurile au fost anulate la unele școli. La alte școli, profesorii și elevii au părăsit temporar clădirea.

Potrivit poliției, luni dimineață, la aproximativ 260 de școli din Saxonia-Anhalt au fost primite amenințări cu bombă prin e-mail. Inspectoratul de poliție din Halle a declarat că nu consideră că amenințările sunt credibile. Autorul amenințărilor este necunoscut. Poliția a lansat imediat o anchetă pentru tulburarea liniștii publice prin amenințarea cu comiterea unei infracțiuni.

Amenințări la școli și în Danemarca

Poliția daneză a declarat luni că investighează amenințările cu bombă îndreptate asupra mai multor școli din Danemarca, dar a precizat că în prezent nu există motive de îngrijorare.

O serie de farse și atacuri cibernetice au lovit recent școli, supermarketuri, bănci de sânge, sisteme de trafic aerian și posturi de radio și televiziune din întreaga Europă, perturbând viața de zi cu zi.