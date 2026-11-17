Ministrul de Interne al Marii Britanii, Shabana Mahmood, a depus propunerile de modificări ale legii pentru a permite autorităților de aplicare a legilor privind imigrația să expulzeze migranții care au contestat fără succes cererea de azil, fără o perioadă de preaviz suplimentar.

Potrivit The Independent, modificările propuse sunt inspirate de un sistem similar din Danemarca.

Conform acestor propuneri, ofițerii de imigrări nu ar mai fi nevoiți să dea un preaviz de cinci zile lucrătoare înainte de a începe procesul de expulzare.

În schimb, Ministerul de Interne va avea la dispoziție șase luni pentru a expulza persoanele în urma unui apel de azil respins, înainte de a fi nevoie să dea o nouă notificare.

Modificările propuse vor duce, de asemenea, la formarea unei Autorități Independente de Apeluri pentru Imigrare, despre care Guvernul susține că va permite un sistem de apel echitabil care va restabili încrederea publicului.

„Acum ne asigurăm că acei migranți care și-au epuizat dreptul de apel pot fi expulzați prompt, în loc să li se ofere posibilitatea de a le împiedica expulzarea legitimă din această țară”, a declarat ministrul securității frontierelor, Anna Turley.

Alte modificări ale legilor privind imigrația ar face ca migranții care încearcă să își amâne expulzarea folosind cereri de sclavie modernă „cu rea-credință” să fie descalificați de la protecție.

Măsurile fac parte dintr-un efort mai amplu de a reduce posibilitățile de falsificare a informațiilor privind sclavia modernă și de a încuraja divulgarea timpurie a informațiilor privind sclavia modernă, potrivit sursei citate.

„Sclavia modernă este o crimă barbară, iar supraviețuitorii trebuie să beneficieze de tot sprijinul posibil”, a adăugat Turley.

Marea Britanie dorește, de asemenea, să încredințeze luarea deciziilor privind copiii victime ale sclaviei și traficului de persoane experților locali.