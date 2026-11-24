Datele provin dintr-o arhivă de peste 11 milioane de certificate de deces, obținută de gruparea de hackeri belaruși Cyber Partisans și de colectivul ucrainean Silent Crow, arată o invetigație a publicației The Guardian. Dintre sinuciderile identificate, cel puțin 614 s-au produs în teritoriile ucrainene ocupate sau în regiunile rusești de la graniță, în special Belgorod și Briansk. Pentru alte 113 cazuri, locul decesului nu a fost precizat. Peste jumătate dintre militarii înregistrați au murit prin împușcare. Printre victimele din zona de război se numără și 43 de soldați în vârstă de numai 18 sau 19 ani.

Numărul sinuciderilor a crescut de aproape șapte ori

Statisticile arată o creștere puternică a numărului de decese pe măsură ce războiul s-a prelungit. În 2022 au fost înregistrate puțin peste 50 de sinucideri în rândul militarilor ruși. În 2024, numărul a depășit 200, iar în 2025 a ajuns la 365. Pentru 2026, documentele analizate indică deja aproape 300 de cazuri, deși înregistrările sunt incomplete.

Experții consultați de cotidianul britanic, consideră că datele reflectă doar o parte a problemei. Presiunile exercitate asupra militarilor, tratamentele abuzive și teama de a fi trimiși în misiuni extrem de periculoase contribuie la deteriorarea situației.

Rob Lee, cercetător la Foreign Policy Research Institute, susține că armata rusă folosește frecvent constrângerea pentru a-i obliga pe soldați să participe la atacuri. În unele cazuri, aceștia sunt supuși violențelor fizice sau torturii. La acestea se adaugă contractele militare care, în practică, îi împiedică pe mulți soldați să părăsească armata.

Alte sute de decese suspecte, înregistrate sub diverse cauze

Investigația a identificat alte 1.038 de decese militare provocate de arme de foc, dar clasificate drept incidente cu intenție nedeterminată. Dintre acestea, 885 s-au produs în Ucraina sau în regiunile rusești învecinate. Această categorie poate include sinucideri, însă nu toate cazurile pot fi confirmate ca atare.

Un exemplu este cel al locotenent-colonelului Serghei Savenok, în vârstă de 62 de ani, găsit mort în regiunea ocupată Luhansk, în iulie 2023. Soția sa a fost informată că militarul s-a sinucis. În evidențele Rosstat, decesul apare însă ca o împușcare cu intenție nedeterminată. Într-un alt caz, familia soldatului Aleksandr Lazor, în vârstă de 21 de ani, a fost anunțată că acesta murise în luptă. Doi foști camarazi au declarat însă publicației britanice că unitatea fusese informată despre sinuciderea sa.

Peste 49.000 de militari ruși, declarați dezertori sau absenți neautorizat

Problemele din armata rusă sunt reflectate și de datele privind refuzul de a mai participa la război. Potrivit publicației independente Mediazona, instanțele militare primiseră până la sfârșitul lunii mai 2025 dosare împotriva a 20.662 de militari pentru refuzul de a servi, în majoritatea cazurilor fiind vorba despre absențe neautorizate. O verificare realizată de publicația IStories a identificat cel puțin 49.000 de militari declarați dezertori sau absenți fără permisiune.

Ivan Chuvilyaev, reprezentantul organizației Idite Lesom, care ajută soldații ruși să dezerteze, consideră că bilanțul sinuciderilor este subestimat. El susține că unele decese sunt înregistrate drept pierderi de luptă, astfel încât circumstanțele reale să nu ajungă în rapoartele oficiale. Kremlinul nu publică statistici privind sinuciderile din armată, iar datele despre pierderile militare sunt considerate secret de stat.