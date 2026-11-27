Potrivit armatei SUA, incidentul a avut loc joi, 26 noiembrie, când o aeronavă militară americană a lansat „muniții de precizie” asupra pupei navei M/V Pacific Archer, sub pavilionul statului Palau, dezactivând sistemul de propulsie.

„Propulsia navei a fost în cele din urmă dezactivată, iar echipajul civil nu a fost rănit”, a transmis CENTCOM într-un comunicat.

Potrivit comandamentului american, nava plecase din portul iranian Bandar Abbas și a încercat ulterior să traverseze zona maritimă aflată sub blocada SUA, ignorând avertismentele repetate ale forțelor americane. Site-urile de monitorizare a traficului naval indicau Singapore drept destinație a navei.

CENTCOM a precizat că forțele americane continuă să aplice blocada navală și că au redirecționat până acum 158 de nave comerciale care s-au conformat instrucțiunilor, în timp ce alte șase au fost dezactivate după ce au refuzat să respecte ordinele.

Potrivit Associated Press, Pacific Archer este cel puțin a 15-a navă despre care armata americană a anunțat că a fost dezactivată de la instituirea blocadei, în primăvara acestui an, și a șasea de la reluarea acesteia în iulie. Precedentul incident de acest fel a fost raportat pe 7 noiembrie.

Blocada americană și tensiunile din Strâmtoarea Ormuz

Statele Unite au instituit blocada asupra porturilor iraniene în aprilie, însă au suspendat-o în timpul negocierilor cu Teheranul din vară, reluând măsura în luna iulie.

Acțiunile militare împotriva navelor comerciale au provocat anterior reacții internaționale. În iunie, un atac american asupra unui petrolier suspectat că încerca să evite blocada s-a soldat cu moartea a trei marinari indieni, potrivit autorităților din India. Organizația Maritimă Internațională, agenție a ONU, a condamnat atunci atacul.

CENTCOM susține că forțele americane transmit avertismente repetate înainte de a recurge la lovituri împotriva navelor care nu respectă restricțiile.

Strâmtoarea Ormuz rămâne una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul mondial de petrol.

Potrivit companiei de analiză energetică Rystad Energy, fluxurile de petrol din primele două săptămâni ale lunii noiembrie au scăzut cu aproximativ 20%, până la circa 13 milioane de barili pe zi, față de 15-16 milioane de barili pe zi în octombrie.

În paralel, administrația președintelui Donald Trump analizează opțiunile privind conflictul cu Iranul, care a început la sfârșitul lunii februarie și a intrat în ultimele luni într-o perioadă de relativă stagnare militară.

Statele Unite mențin o prezență navală importantă în regiune, inclusiv două portavioane și mai multe nave militare. În același timp, oficiali din statele Golfului Persic, Pakistan și Turcia desfășoară demersuri diplomatice pentru a împiedica reluarea confruntărilor de amploare.

Un raport al Conferinței ONU pentru Comerț și Dezvoltare (UNCTAD) avertizează că perturbările din Strâmtoarea Ormuz, Marea Roșie, Marea Neagră și Canalul Panama prelungesc rutele maritime, cresc costurile combustibilului și provoacă aglomerări în porturi, amplificând incertitudinile din comerțul internațional.