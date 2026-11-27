În largul Mării Negre, Marina Română este permanent în alertă pentru a identifica resturile periculoase ale unui război în care România nu este implicată, relatează CBS News.

Este un front al războiului dintre Rusia și Ucraina pe care majoritatea oamenilor îl văd rareori. Acesta ajunge până la porțile NATO și, uneori, pătrunde în apele Alianței, existând riscul de a atrage NATO și, implicit, Statele Unite în conflict.

Numărul incidentelor din Marea Neagră a crescut de zece ori

Incidentele care implică drone, mine marine și nave comerciale sunt în creștere în Marea Neagră, a declarat pentru CBS News colonelul Martin O’Donnell, purtător de cuvânt militar al NATO.

„În 2025, de exemplu, am înregistrat mai puțin de 50 de incidente în Marea Neagră. Numai anul acesta vorbim despre 400-500”, a spus acesta.

Purtătorul de cuvânt american al NATO, Martin O’Donnell, a declarat pentru CBS News, în noiembrie 2026, că Marea Neagră ar putea fi „mai importantă” decât Strâmtoarea Ormuz.

Creșterea de aproximativ zece ori a numărului de incidente amenință o arteră majoră pentru transporturile globale de cereale și combustibili și a transformat această zonă maritimă într-un loc mai periculos decât Strâmtoarea Ormuz, un punct sensibil în războiul dintre SUA și Iran. Ambele tabere încearcă să impună blocade asupra acestui punct strategic pentru a exercita presiuni economice asupra celeilalte.

Potrivit Organizației Maritime Internaționale, 25 de marinari au murit în Strâmtoarea Ormuz în acest an, în timp ce cel puțin 40 de persoane au fost ucise în Marea Neagră în aceeași perioadă, conform Federației Internaționale a Lucrătorilor din Transporturi.

„Aș spune că Marea Neagră este la fel de importantă și, în funcție de persoana cu care discutați, unii ar putea susține că este chiar mai importantă în ceea ce privește comerțul global”, a declarat O’Donnell.

Orice dezechilibru în fluxurile de combustibili și alimente „poate avea implicații globale care pot afecta America la fel de mult ca oricare dintre națiunile de aici”, a adăugat el.

Războiul se extinde dincolo de Marea Neagră

Iar acest front maritim se extinde dincolo de Marea Neagră.

În weekend, Ucraina a anunțat că a lovit o navă de război rusească modernă și o navă cargo, care ulterior a ajuns în derivă, cuprinsă de flăcări, în apele Finlandei, stat membru NATO.

Duminică, Ucraina a anunțat că a scufundat o navă de război rusească aflată la chei în Libia.

Trei dintre cele șase țări riverane Mării Negre sunt membre NATO: România, Bulgaria și Turcia.

Marina Română caută mine și muniție neexplodată

Însă, după cum explică Mihai Iordache, căpitan în Marina Română, apărarea acestor granițe nu seamănă deloc cu apărarea frontierelor terestre.

„Nu avem un gard în Marea Neagră care să arate că aceasta este granița noastră și aceea este granița celeilalte țări”, a spus el.

Marina Română desfășoară scafandri specializați și drone pentru a cerceta adâncurile și a identifica muniția neexplodată.

Marina Română avertizează că nu are suficiente resurse

Toate acestea se întâmplă într-un moment în care presiunea asupra NATO este în creștere. Vineri, Polonia a acuzat Rusia de „provocare intenționată”, după ce rachete de croazieră rusești au ajuns în sud-estul țării.

Dronele au pătruns în mod repetat în spațiul aerian al Poloniei și al altor state NATO, în special în apropierea Ucrainei, dar nu numai, de când Rusia a lansat invazia pe scară largă, la 24 februarie 2022.

Clauza de apărare colectivă prevăzută de Articolul 5 al Tratatului NATO stipulează că un atac asupra unui stat membru este considerat un atac împotriva tuturor celor 32 de membri ai Alianței.

Întrebat dacă Alianța se va apăra în cazul în care va fi necesar, O’Donnell a declarat pentru CBS News: „Aș spune că nu ar trebui să existe nicio îndoială cu privire la disponibilitatea și capacitatea NATO de a acționa”.

În Marea Neagră, căpitanul Iordache avertizează că Marina Română este deja suprasolicitată.

„Nu avem suficienți oameni, personal și echipamente pentru a face față tuturor navelor comerciale și tuturor dronelor pe care le avem”, a declarat el pentru CBS News, în timpul reportajului realizat la bordul unei nave.

„În urmă cu patru ani, eram pregătiți pentru o mină în derivă, iar acum suntem pregătiți pentru zeci de drone în derivă. Așa că presupun că vom fi pregătiți și în viitor, cine știe ce ne va aduce acesta”, a spus el.

„Ar putea fi mai cald, ar putea fi mai rece, cine știe. Să sperăm că va fi pace”.