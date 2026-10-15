Nouă închisoare în Costa Rica, inspirată de mega-penitenciarul din El Salvador. Fernandez: Dragă președinte Bukele, îți trimit o îmbrățișare uriașă și din suflet

Președinta din Costa Rica, Laura Fernandez, care a preluat funcția în luna mai, și-a bazat campania electorală pe promisiunea de a combate valul de criminalitate care a cuprins ceea ce odată era cea mai sigură țară din America Centrală, potrivit AFP. Centrul de înaltă securitate împotriva criminalității organizate (CACCO) din San Rafael de Alajuela va găzdui 5.100 de deținuți. Primi deținuți vor ajunge în penitenciar în această lună.

Aliată a SUA, președinta a promis că va trasa „o linie dură împotriva criminalității”, iar „cei care încalcă legea trebuie să plătească prețul”.

Aceștia vor purta salopete portocalii, vor fi supuși unor reguli stricte de vizitare și vor avea dreptul la o oră pe zi în aer liber. #EnDesarrollo: Así se ve el CACCO por dentro. Nueva infraestructura se inaugura este miércoles #NM935 https://t.co/YGaJ4rL21J — Noticias Monumental (@MonumentalCR) October 14, 2026 El Salvador, sursă de inspirație

Fernandez l-a citat pe președintele salvadorian Nayib Bukele, cunoscut pentru mâna de fier, care a închis mii de membri suspectați de apartenență la bande fără a le aduce acuzații, ca sursă de inspirație pentru reducerea criminalității.

Alegerea ei a marcat o altă victorie pentru dreapta latino-americană, care a înlăturat o serie de guverne de stânga în ultimele luni, inclusiv în Chile, Bolivia și Honduras.

„Către Republica soră El Salvador, care a jucat un rol esențial în lupta noastră împotriva criminalității, dragă președinte Bukele, îți trimit o îmbrățișare uriașă și din suflet”, a declarat Fernandez reporterilor la ceremonia de inaugurare.

Ea i-a mulțumit lui Bukele pentru sprijinul acordat „astfel încât acest proiect să poată deveni realitate astăzi”.

Vizită oficială în țara vecină

Fernandez se va deplasa, vineri, în El Salvador pentru a vizita controversatul Centru de Izolare a Teroriștilor (CECOT), unde organizațiile neguvernamentale au denunțat încălcări pe scară largă ale drepturilor omului, inclusiv tortură și violență sexuală.

Criticii au acuzat Costa Rica, considerată de mult timp o oază a democrației și a respectului pentru drepturile omului în America Centrală, că imită măsurile represive din El Salvador.

Peste 90.000 de persoane suspectate de apartenență la bande au fost arestate în El Salvador de când Bukele a declarat starea de urgență în 2022.

ONG-ul salvadorian Socorro Juridico afirmă că peste 500 dintre aceștia au murit în detenție.