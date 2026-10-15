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Nouă închisoare în Costa Rica, inspirată de mega-penitenciarul din El Salvador. Fernandez: Dragă președinte Bukele, îți trimit o îmbrățișare uriașă și din suflet

Costa Rica a inaugurat miercuri o închisoare de înaltă securitate, inspirată de o mega-închisoare din El Salvador care a devenit un simbol al luptei țării împotriva bandelor, fiind însă criticată pe scară largă de organizațiile pentru drepturile omului.
Nouă închisoare în Costa Rica, inspirată de mega-penitenciarul din El Salvador. Fernandez: Dragă președinte Bukele, îți trimit o îmbrățișare uriașă și din suflet
Sursă foto: Captură ecran, Facebook / Presidencia de la República a fost în direct. acum 13 ore p͏S͏e͏r͏t͏s͏n͏d͏o͏o͏1͏i͏h͏3͏c͏1͏u͏ 1͏ 2͏t͏c͏c͏3͏3͏u͏a͏l͏4͏f͏a͏i͏5͏4͏5͏g͏0͏0͏3͏6͏1͏1͏c͏i͏h͏m͏a͏0͏7͏ h͏ 9͏6͏0͏u͏ 3͏ 0͏0͏u͏l͏i͏t͏ · En Vivo | Inauguración del Centro de Alta Contención y Crimen Organizado, CACCO En Vivo | Inauguración del Centro de Alta Contención y Crimen Organizado, CACCO 314 K Comentarii Ascunde comentariile Comentarii Marielos Medina · · · 28:38 Jajaja esty en la parada, me senté entre 2 personas regando veneno, hacia el oficialismo saben q hice. Puse este en vivo a t… Vezi mai mult Răspunde Vezi traducerea Lidianeth Rojas Gonzalez · · 22:24 El CACCO nace con el objetivo de reforzar la contención de personas vinculadas con estructuras criminales y evitar que se cont… Vezi mai mult Răspunde Vezi traducerea 2 din 8.082 Presidencia de la República﻿
Daiana Rob
15 oct. 2026, 10:44, Știri externe
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Președinta din Costa Rica, Laura Fernandez, care a preluat funcția în luna mai, și-a bazat campania electorală pe promisiunea de a combate valul de criminalitate care a cuprins ceea ce odată era cea mai sigură țară din America Centrală, potrivit AFP. 

Centrul de înaltă securitate împotriva criminalității organizate (CACCO) din San Rafael de Alajuela va găzdui 5.100 de deținuți. Primi deținuți vor ajunge în penitenciar în această lună.

Aliată a SUA, președinta a promis că va trasa „o linie dură împotriva criminalității”, iar „cei care încalcă legea trebuie să plătească prețul”.

Aceștia vor purta salopete portocalii, vor fi supuși unor reguli stricte de vizitare și vor avea dreptul la o oră pe zi în aer liber.

 

El Salvador, sursă de inspirație

Fernandez l-a citat pe președintele salvadorian Nayib Bukele, cunoscut pentru mâna de fier, care a închis mii de membri suspectați de apartenență la bande fără a le aduce acuzații, ca sursă de inspirație pentru reducerea criminalității.

Alegerea ei a marcat o altă victorie pentru dreapta latino-americană, care a înlăturat o serie de guverne de stânga în ultimele luni, inclusiv în Chile, Bolivia și Honduras.

„Către Republica soră El Salvador, care a jucat un rol esențial în lupta noastră împotriva criminalității, dragă președinte Bukele, îți trimit o îmbrățișare uriașă și din suflet”, a declarat Fernandez reporterilor la ceremonia de inaugurare.

Ea i-a mulțumit lui Bukele pentru sprijinul acordat „astfel încât acest proiect să poată deveni realitate astăzi”.

Vizită oficială în țara vecină

Fernandez se va deplasa, vineri, în El Salvador pentru a vizita controversatul Centru de Izolare a Teroriștilor (CECOT), unde organizațiile neguvernamentale au denunțat încălcări pe scară largă ale drepturilor omului, inclusiv tortură și violență sexuală.

Criticii au acuzat Costa Rica, considerată de mult timp o oază a democrației și a respectului pentru drepturile omului în America Centrală, că imită măsurile represive din El Salvador.

Peste 90.000 de persoane suspectate de apartenență la bande au fost arestate în El Salvador de când Bukele a declarat starea de urgență în 2022.

ONG-ul salvadorian Socorro Juridico afirmă că peste 500 dintre aceștia au murit în detenție.

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