Cine ar putea plăti prețul pentru eșecul republicanilor la alegerile din SUA. Un om-cheie al lui Trump a devenit ținta numărul unu

Hegseth, fost prezentator Fox News devenit șef al Pentagonului, a promovat în ultimul an reforme controversate în armată, de la lansarea unor atacuri în Iran fără aprobarea Congresului până la înlăturarea a zeci de ofițeri de rang înalt și introducerea unor noi standarde de pregătire fizică.

Cu toate acestea, agenda sa militară nu a reușit să îi protejeze pe republicani de înfrângerea electorală, democrații recâștigând controlul Congresului, potrivit The Independent.

Presiuni pentru demiterea șefului Pentagonului

Hegseth se confruntă cu nemulțumiri tot mai mari inclusiv în interiorul Partidului Republican, în contextul blocajelor privind finanțarea apărării și al unui posibil vot de impeachment.

Senatorul republican Thom Tillis a avertizat că Hegseth va trebui „să dea socoteală”, acuzându-l că este unul dintre responsabilii pentru dificultățile privind aprobarea fondurilor destinate armatei.

„Hegseth va trebui să dea socoteală. Este unul dintre motivele pentru care nu avem finanțarea sau garanțiile pentru apărare de care avem nevoie”, a declarat Tillis pentru CBS News.

Blocajul vizează inclusiv o solicitare de finanțare de urgență în valoare de 70 de miliarde de dolari, formulată de administrație în iunie, pe fondul operațiunilor militare americane din Iran.

Tillis, care a votat pentru confirmarea lui Hegseth în ianuarie 2025, a numit ulterior această decizie cel mai mare regret al carierei sale și i-a cerut lui Trump să îl demită.

„Nu am fost niciodată martorul unei conduceri atât de incompetente a bărbaților și femeilor curajoase care servesc țara noastră”, a scris senatorul pe X.

Mai multe acuzații

Secretarul Apărării riscă și un vot privind punerea sa sub acuzare, după ce congresmanul republican Thomas Massie a introdus, pe 15 septembrie, opt articole de impeachment.

Acestea îl acuză pe Hegseth de desfășurarea unor operațiuni militare împotriva Iranului fără aprobarea Congresului, capturarea președintelui venezuelean Nicolas Maduro fără autoritate constituțională și uciderea unor presupuși traficanți de droguri în Caraibe fără respectarea procedurilor judiciare.

„Încălcările Constituției comise de secretarul Hegseth depășesc războiul ilegal din Iran”, a declarat Massie, acuzându-l că abuzează de puterea funcției sale.

Congresmanul intenționează să forțeze un vot în Camera Reprezentanților chiar de săptămâna viitoare.

„Există o șansă destul de mare să treacă de Cameră și cred că acest lucru i-ar păta reputația. Dacă se gândește să plece, acesta ar fi un moment potrivit”, a declarat Massie pentru The Washington Post.

Între timp, democrații pregătesc investigații privind operațiunile militare, politizarea forțelor armate și posibile acte de corupție în contractele de apărare, după preluarea controlului Congresului în ianuarie.

Trump îl apără pe Hegseth

În ciuda presiunilor, oficialii Pentagonului susțin că Hegseth nu intenționează să demisioneze.

Purtătorul de cuvânt Sean Parnell a declarat că secretarul Apărării este „100% dedicat” continuării mandatului până la încheierea mandatului prezidențial al lui Trump și că „nu va ceda” în fața investigațiilor pe care le consideră motivate politic.

Președintele american și-a exprimat, la rândul său, sprijinul pentru șeful Pentagonului.

„Tot ce fac este să vorbească despre punerea sub acuzare a tuturor. El face o treabă excelentă. Este un mare luptător. Cred că este cel mai bun în funcția sa din ultimii foarte mulți ani și mulți oameni sunt de acord cu asta”, a declarat Trump pe 28 octombrie.