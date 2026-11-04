Victoria democraților în Congresul SUA va influența securitatea României. Mureșan: Obiectivul rămâne un parteneriat puternic cu SUA

Europarlamentarul PPE Siegfried Mureșan a transmis miercuri că victoria democraților în alegerile pentru Congresul Statelor Unite poate avea efecte asupra României și Uniunii Europene, în special în ceea ce privește securitatea și relațiile economice.

Potrivit eurodeputatului, rezultatul alegerilor reprezintă o victorie pentru democrați în ambele camere ale Congresului și o înfrângere pentru republicani și pentru președintele Donald Trump.

Mureșan afirmă că rezultatul scrutinului este important pentru România deoarece Congresul american joacă un rol major în aprobarea finanțărilor pentru apărare și pentru sprijinirea Ucrainei.

Același grup se ocupă și de supravegherea deciziilor administrației de la Washington. În final, hotărârile respective au efecte directe asupra securității țării noastre.

„Pentru România, aceste rezultate sunt importante deoarece Congresul are un rol esențial în aprobarea finanțărilor pentru apărare și pentru sprijinirea Ucrainei, precum și în controlul deciziilor administrației americane. Aceste decizii influențează direct securitatea țării noastre. Pentru noi, obiectivul rămâne același: un parteneriat puternic cu Statele Unite pentru întărirea NATO și a securității la Marea Neagră”, a transmis Siegfried Mureșan.

Noua majoritate democrată din Congres poate contribui la menținerea prezenței militare americane pe Flancul Estic și în regiunea Mării Negre, declară eurodeputatul. Datorită acestui rezultat, investițiile comune în domeniul apărării ar putea fi continuate.

În ceea ce privește relațiile economice dintre România și Statele Unite, europarlamentarul afirmă că România are nevoie de mai mult comerț și de mai multe investiții americane.

Acesta a declarat că relația dintre Europa și Statele Unite trebuie să se bazeze în continuare pe valorile care au stat la baza parteneriatului transatlantic.

„Parteneriatul transatlantic a rezistat în timp fiindcă a fost construit pe valori solide: democrație, libertate, respectarea drepturilor omului și a statului de drept. Aceste valori trebuie să rămână în centrul relației dintre Europa și Statele Unite. Ele sunt baza încrederii care ne permite să ne apărăm împreună securitatea și prosperitatea”, a afirmat europarlamentarul.

Mureșan: România trebuie să colaboreze atât cu administrația Trump, cât și cu noua majoritate din Congres

În ceea ce privește politica externă a României, Siegfried Mureșan a spus că parteneriatul cu Statele Unite trebuie consolidat pe termen lung, indiferent de schimbările politice de la Washington.

Potrivit acestuia, România trebuie să mențină cooperarea atât cu administrația Trump, care va rămâne la conducere până în 2029, cât și cu noua majoritate democrată din Congres.

Europarlamentarul a amintit că americanii vor alege un nou președinte în 2028, democrat sau republican, iar Donald Trump nu va mai putea candida.

„Politica externă a României trebuie să consolideze parteneriatul cu Statele Unite atât pentru prezent, cât și pentru viitor. Asta înseamnă cooperare cu administrația care este în funcție până în 2029 și cu noua majoritate din Congres. În 2028, americanii își vor alege un nou președinte, democrat sau republican. Donald Trump nu mai poate candida. Interesele României trebuie susținute printr-un parteneriat care rămâne puternic dincolo de mandatul unui singur lider și de schimbările politice de la Washington”, a transmis Mureșan.

Ce înseamnă rezultatul alegerilor pentru Uniunea Europeană

Europarlamentarul PPE a făcut câteva precizări și despre efectele pe care rezultatul alegerilor americane le-ar putea avea asupra relației dintre Uniunea Europeană și Statele Unite.

„Pentru Uniunea Europeană, rezultatul poate aduce mai mult dialog și mai multă predictibilitate în relația transatlantică. Europa și Statele Unite trebuie să evite noi bariere comerciale, să investească împreună în domeniile strategice, să sprijine Ucraina și să redevină partenerii tradiționali care apărau împreună pacea în regiune”, a declarat europarlamentarul.

Acesta a susținut că rezultatul alegerilor din Statele Unite va avea efecte și asupra dezbaterii politice din România, în perspectiva scrutinului din 2028.

El a făcut referire la partidele antieuropene și proruse, precum AUR, despre care spune că se vor lovi de mai multe dificultăți în a critica UE și, totodată, să se prezinte drept formațiuni „prooccidentale”.

„Rezultatul alegerilor va influența și dezbaterea politică din România înaintea alegerilor din 2028. Partidelor antieuropene și proruse, precum AUR, le va fi mai greu să atace Uniunea Europeană pretinzând, în același timp, că sunt «prooccidentale»”, a mai transmis Siegfried Mureșan.