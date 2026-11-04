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„Harta de impact”, miercuri, de la ora 13:00: Alegerile din SUA, soarta Guvernului de la București și cine plătește banii magistraților. Cristian Preda, invitatul ediției

Emisiunea „Harta de impact”, realizată în parteneriat de Economedia și G4Media, îl va avea invitat miercuri, de la ora 13:00, pe Cristian Preda, profesor de științe politice la Universitatea București. Vor fi discuții despre alegerile din SUA, implicațiile globale ale acestora, dar și despre situația politică de la București.
„Harta de impact”, miercuri, de la ora 13:00: Alegerile din SUA, soarta Guvernului de la București și cine plătește banii magistraților. Cristian Preda, invitatul ediției
Mediafax
04 nov. 2026, 12:18, Politic
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Guvernul PSD – Luca Niculescu are șanse să se mențină la putere până la viitoarele alegeri parlamentare din anul 2028 sau vom avea o nouă criză politică în câteva luni?

În cadrul ediției de miercuri a emisiunii „Harta de impact”, realizată în parteneriat de G4Media și Economedia, vor fi abordate mai multe subiecte. Unul dintre ele îl vizează pe ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, care se prefigurează ca factorul din Guvern menit să țină în frâu avântul PSD de a împrăștia resursele financiare ale statului.

Moderatorii emisiunii vor analiza împreună cu Cristian Preda întreaga scenă politică – de la președintele Nicușor Dan și partenera sa de viață, Mirabela Grădinaru, la PSD și luxul afișat de liderii acestui partid la botezul de la Timișoara, până la șansele ca PNL și USR să se alieze în perspectiva următoarelor alegeri.

În a doua parte a emisiunii va fi o dezbatere cu jurnalistul Liviu Avram despre presiunea imensă creată de miliardele pe care magistrații și le-au acordat prin sentințe judecătorești și pentru care guvernanții trebuie să găsească soluții.

Ediția se va încheia cu „Doza de optimism”, prezentată de Dana Ciubotă, jurnalist la Economedia.

G4Media și Economedia realizează în parteneriat emisiunea „Harta de impact”. În fiecare miercuri, de la ora 13:00, Ioana Câmpean (redactor-șef G4Media) și Elena Deacu (redactor-șef Economedia) desenează live harta deciziilor care contează și arată publicului cum îi influențează acestea buzunarul, afacerea sau cariera.

Jurnaliști cu experiență din cele două redacții aduc în prim-plan informații și teme relevante pentru public, fie că este vorba despre salariați, liber-profesioniști sau antreprenori. În fiecare ediție, în studio ajung oameni care pot explica, din interiorul domeniului lor, schimbările care influențează economia și societatea.

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