Harta de Impact, miercuri, de la ora 13:00: Viitorul marilor proiecte de infrastructură / Invitatul ediției: Horațiu Cosma, secretar de stat în Ministerul Transporturilor

Invitatul ediției este Horațiu Cosma, secretar de stat în Ministerul Transporturilor. Alături de realizatoarele emisiunii, Ioana Câmpean (redactor-șef G4Media) și Elena Deacu (redactor-șef Economedia), acesta va discuta despre viitorul proiectelor de infrastructură din România, în contextul încheierii PNRR și al schimbării surselor de finanțare.

Discuțiile vor viza stadiul proiectelor rutiere și feroviare finanțate prin PNRR, lucrările care mai pot fi decontate prin program și investițiile pentru care trebuie identificate alte surse de finanțare europeană.

În rubrica „Inside the Newsroom”, realizatoarele emisiunii vor aborda subiectul securității din regiunea Mării Negre și implicațiile pentru România, în contextul deteriorării situației de securitate și al atacurilor asupra navelor comerciale. La discuție va participa jurnalistul Adrian Popa, realizatorul podcastului „Frontier Defense”, difuzat pe G4Media.

Ediția se va încheia cu rubrica „Doza de optimism”, prezentată de Alina Chiță, jurnalistă la Economedia.

G4Media și Economedia realizează în parteneriat emisiunea „Harta de impact”. În fiecare miercuri, de la ora 13:00, Ioana Câmpean (redactor-șef G4Media) și Elena Deacu (redactor-șef Economedia) analizează în direct deciziile importante și explică modul în care acestea influențează veniturile, afacerile și carierele oamenilor.

Jurnaliști cu experiență din cele două redacții aduc în prim-plan informații și teme relevante pentru public, fie că este vorba despre salariați, liber-profesioniști sau antreprenori. În fiecare ediție, în studio ajung oameni care pot explica, din interiorul domeniului lor, schimbările care influențează economia și societatea.