Se încinge lupta în PNL! Alin Tișe își anunță candidatura la șefia partidului: PNL trebuie să-și recapete identitatea și electoratul

Într-un mesaj publicat miercuri pe Facebook, președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a anunțat că va candida pentru șefia PNL la viitorul Congres. El susține că formațiunea din care face parte „se îndreaptă într-o direcție greșită” și că „PNL trebuie să redevină un partid în care membrii săi contează, în care cei care câștigă alegeri au un cuvânt greu de spus și în care deciziile se iau împreună”.

„PNL nu este proprietatea nimănui. Este partidul sutelor de mii de suflete care l-au construit, al primarilor care au câștigat alegeri, al președinților de consilii județene, al parlamentarilor și al organizațiilor care țin partidul în viață. (…) Cred că PNL trebuie să-și recapete identitatea, electoratul și forța de a reprezenta dreapta românească. Să țină cu națiunea noastră, cu țara și cu românii. PNL, prin noi înșine! Fără dependență de USR, PSD sau de orice alt partid”, a scris Tișe în mesajul său.

„În urma susținerii colegilor liberali, îmi asum candidatura la funcția de președinte al Partidului Național Liberal, la viitorul Congres”, a spus liberalul.

Obiectivele anunțate de Tișe

Odată cu anunțul candidaturii sale la șefia partidului, Alin Tișe a menționat și care sunt obiectivele sale.

„Îmi doresc un partid autentic și puternic, care nu își negociază principiile și care îi reprezintă cu adevărat pe antreprenori, mediul de afaceri și pe toți cei care cred în aceste valori! Îmi doresc o politică a iubirii, nu a dezbinării, în care toți liberalii să își găsească locul, chiar dacă nu sunt de acord cu mine! Îmi doresc ca partidul să înceapă alegerile de la bază spre vârf, pentru ca fiecare să știe că opțiunea lui contează! Îmi doresc un partid care să susțină continuitatea proiectelor primarilor, președinților de Consilii Județene, administrațiilor publice locale”, a explicat acesta.

Tișe, unul dintre criticii lui Bolojan

Anunțul candidaturii sale la șefia PNL vine după mai multe luni în care el a fost unul dintre criticii vocali ai fostului premier Ilie Bolojan, care a fost reales în fruntea liberalilor la Congresul extraordinar din iunie.

„Nu candidez pentru o funcție. Candidez pentru a reda PNL forța de a decide, de a construi și de a guverna. Împreună vom câștiga, dragi liberali!”, a conchis Tișe.