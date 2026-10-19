„Nu mergi la război cu o armată de mercenari”. Daniel Fenechiu, despre liberalii care ar putea pleca din PNL

Ilie Bolojan este susținut de o largă majoritate în interiorul PNL, spune la RFI liderul senatorilor liberali, Daniel Fenechiu.

El se declară convins că președintele formațiunii va reuși să reconstruiască partidul.

Întrebat dacă, în opinia sa, Ilie Bolojan va reuși să țină PNL-ul unit, după ce partidul intră în Opoziție, Daniel Fenechiu a răspuns: „Cred că Ilie Bolojan este susținut de o largă majoritate atât în masa parlamentară, cât și în structurile de conducere ale partidului. Cred că cei care speculează că poziția lui Bolojan ar fi șubrezită că nu mai e prim-ministru și că nu mai are pâinea și cuțitul nu fac altceva decât să-și promoveze propriile interese pe termen mediu și lung”.

El spune că Ilie Bolojan va reconstrui PNL.

„Ilie Bolojan a anunțat că pleacă de la Palatul Victoria și pornește prin țară și începe o activitate de reconstrucție a PNL, la finalul primei etape urmând să avem un Congres, în care să efectuăm acele modificări necesare ca partidul să fie pregătit pentru 2028 cu soluții bune, care să atragă votul românilor, atât prin calitatea oamenilor, cât și prin calitatea politicilor publice propuse și verificate în Opoziție”.

Daniel Fenechiu estimează că un Congres va avea loc la primăvară: „Nu mai repede de martie 2027″.

Liderul senatorilor PNL precizează că „Ilie Bolojan și actuala conducere au fost aleși pentru o perioadă de doi ani de zile. A trecut un an și un pic. În raport de deciziile instanței, în raport de dorința partidului de a se moderniza, e necesar un nou Statut și în raport de existența unui nou Statut, cu siguranță și factorii de conducere vor fi repoziționați, în raport de dispozițiile noului Statut”.

„Nu mergi la război cu o armată de mercenari”

Întrebat dacă, după părerea sa, Ilie Bolojan va reuși să țină PNL-ul unit în jurul său, în condițiile în care primarii liberali nu vor mai avea acces la resurse odată ce partidul intră în Opoziție, Daniel Fenechiu a răspuns: „Faptul că anumiți oameni, anumiți lideri locali sau anumite funcții ar opta pentru o soluție de acces la resurse în detrimentul apartenenței la PNL este în ultimă instanță o decizie personală. În general, nu mergi la război cu o armată de mercenari. Mergi la război și când spun război, mă refer la alegeri, mergi cu oameni care cred în PNL, mergi cu oameni care împărtășesc valorile PNL și care înțeleg că după șapte ani de guvernare, există un anumit tip de erodare și faptul că vrem să ne întoarcem la popor trebuie să ne întoarcem cu un nou program politic și cu oameni care să dea încredere românilor că ceea ce spunem se va întâmpla”.

În opinia sa, „vestea proastă pentru cei care-l contestă pe Bolojan și bună pentru cei care îl plac pe Bolojan este că Bolojan a demonstrat că face ceea ce zice, iar din punctul ăsta de vedere sunt convins că fiecare vot care vine la Ilie Bolojan, la PNL, este un vot conștient, un vot care pornește de la înțelegerea situației și a necesității de reformă”.