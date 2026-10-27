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Rareș Bogdan: PNL ar putea convoca un Congres Extraordinar pentru schimbarea lui Ilie Bolojan din fruntea partidului

Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a declarat marți, în emisiunea Ai aflat! Cu Ionuț Cristache, de la Gândul, faptul că PNL ar putea convoca un Congres Extraordinar pentru schimbarea lui Ilie Bolojan din fruntea partidului.
Rareș Bogdan: PNL ar putea convoca un Congres Extraordinar pentru schimbarea lui Ilie Bolojan din fruntea partidului
Sursa foto: EMANUEL TITUS ILIESI / MEDIAFAX FOTO
Departamentul Politic
27 oct. 2026, 17:57, Politic
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Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a afirmat marți, în cadrul emisiunii „Ai Aflat!” de la Gândul,  că apropierea PNL de USR, promovată de Ilie Bolojan, nu face altceva decât să îndepărteze electoratul conservator al PNL de partid.

Fostul premier Ilie Bolojan este, de asemenea, acuzat că a blocat investițiile americane în România, după ce a contribuit semnificativ la creșterea poverii fiscale de pe umerii contribuabililor, în timp ce contracte care lasă multe semne de întrebare au fost acordate unor companii germane și franceze.

„Eu cred că fiecare zi în care Ilie Bolojan continuă să rămână în Palatul din Modrogan și să ducă partidul în apropiere de USR este o zi pierdută pentru electoratul liberal și pentru România. Cred că îngustează șansele ca această alianță pe care domnia sa dorește să o construiască, sau PNL, să ia mai mult de o cincime din totalul celor prezenți la vot”, a spus europarlamentarul PNL.

Costul electoral al apropierii PNL de USR

Totodată, Rareș Bogdan a dat de înțeles că electoratul din România nu poate fi comparat cu cel din Amsterdam sau Berlin, iar un partid precum USR, care nu este reprezentativ pentru tradițiile românești și credința ortodoxă, nu va reuși să obțină rezultate impresionante la alegeri. Efectul ar putea fi resimțit și de PNL, dacă va continua apropierea de valorile promovate de USR.

„Electoratul tradiționalist, electoratul conservator, electoratul care se bazează pe tradiții, care respectă istoria, electoratul apropiat de cele sfinte, de Sfânta Biserică, care își cresc copiii cu frica de Dumnezeu și respectând istoria națională, credința națională și tradițiile noastre strămoșești, nu votează un partid total globalist, internaționalist, fără nicio legătură cu tradițiile acestei țări”, a spus Rareș Bogdan.

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