Prima pagină » Politic » Rareș Bogdan îl acuză pe Ilie Bolojan că a blocat investițiile americane și critică modul în care România cheltuie banii din SAFE

Rareș Bogdan îl acuză pe Ilie Bolojan că a blocat investițiile americane și critică modul în care România cheltuie banii din SAFE

Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan îl acuză pe fostul premier, Ilie Bolojan, că a blocat investiții americane în România și avertizează asupra creșterii costurilor cu dobânzile la împrumuturile statului.
Rareș Bogdan îl acuză pe Ilie Bolojan că a blocat investițiile americane și critică modul în care România cheltuie banii din SAFE
Sursa foto: EMANUEL TITUS ILIESI / MEDIAFAX FOTO
Maria Nițu
27 oct. 2026, 17:48, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan l-a acuzat pe fostul premier Ilie Bolojan că a întârziat sau a blocat mai multe proiecte de investiții americane în România și că nu a făcut suficiente demersuri pentru consolidarea relațiilor economice cu Statele Unite.

Invitat la emisiunea „Ai Aflat!”, moderată de Ionuț Cristache, de la Gândul, acesta a criticat și modul în care Guvernul folosește fondurile europene din programul SAFE pentru achiziții militare.

Rareș Bogdan: Bolojan nu a înțeles rolul investițiilor în economie

Europarlamentarul PNL a susținut că Ilie Bolojan nu a făcut suficient pentru atragerea investițiilor americane, enumerând mai multe proiecte despre care afirmă că sunt blocate sau întârziate.

„Dar ce face Ilie Bolojan? Blochează toate investițiile americane: avem așa: proiectul reactoarelor modulare de mici dimensiuni stagnează, proiectul nuclear de la Cernavodă a fost întârziat și stagnează, Coridorul Vertical de gaze așteaptă o poziție oficială din partea României, stagnează. Proiectul Six Hours, care înseamnă o investiție de 840 de milioane de dolari în fabricile de la Sadu, stagnează”, a declarat Rareș Bogdan.

Acesta a spus că fostul premier ar fi trebuit să facă mai multe demersuri diplomatice și economice pentru dezvoltarea relațiilor cu Statele Unite. Întrebat dacă întârzierile ar fi fost intenționate, europarlamentarul a răspuns: „Eu cred că da”.

„În momentul în care ești premierul României un an și cinci luni și tu nu încerci măcar să treci oceanul pentru a sta de vorbă…”, a afirmat Rareș Bogdan.

Comparația cu Polonia și criticile privind banii din SAFE

Un alt reproș al acestuia vizează modul în care România folosește fondurile din programul european SAFE, destinat consolidării capacităților de apărare.

Rareș Bogdan a comparat situația României cu cea a Poloniei, susținând că autoritățile de la Varșovia pun un accent mai mare pe producția internă și pe implicarea companiilor naționale.

„Polonia, 41 de miliarde, bani din SAFE, 88% din bani atrași, 82% cu producție pe teritoriul Poloniei, deci se poate. România, 16 miliarde în SAFE, atrași 7 miliarde, 500 de milioane, companii românești”, a declarat europarlamentarul PNL.

„128 de milioane din banii pe care tu îi dai ca stat român, pe care plătești dobândă, îi dai ca să îți cumpere un șantier naval, al doilea ca importanță din România, care are valoare strategică uriașă în această parte a lumii, pe două conflicte majore, în Orientul Mijlociu și în Ucraina, care se întâmplă în timp real”, a afirmat Rareș Bogdan.

Acesta a făcut referire și la contractul cu Rheinmetall, pe care l-a descris drept cel mai mare din istoria companiei, criticând folosirea banilor publici pentru achiziția unui șantier naval.

„128 de milioane din banii pe care tu îi dai ca stat român, pe care plătești dobândă, îi dai ca să îți cumpere un șantier naval, al doilea ca importanță din România, care are valoare strategică uriașă în această parte a lumii, pe două conflicte majore, în Orientul Mijlociu și în Ucraina, care se întâmplă în timp real”, a afirmat Rareș Bogdan.

Acesta a criticat și achiziția de tancuri prin programul SAFE.

„Nu obligi, cum au obligat polonezii, 88%, să se construiască pe teritoriul național, cu parteneriat cu parteneri privați români, ci o parte din ei faci import, cum e cazul tancurilor”, a spus Rareș Bogdan.

„Într-o epocă în care, repet, noi nu mai suntem într-un război în care tancul să fie principala armă”, a adăugat europarlamentarul.

Rareș Bogdan avertizează asupra costurilor împrumuturilor: „La fiecare 30 de secunde România are un cost de 50.000 de lei”

Europarlamentarul a atras atenția și asupra situației economice a României și a costurilor tot mai mari ale împrumuturilor contractate de stat.

Tot în cadrul emisiunii „Ai Aflat!”, de la Gândul, moderată de Ionuț Cristache, acesta a spus că dobânzile la datoria publică pun o presiune tot mai mare asupra bugetului, iar majorările de taxe, scăderea consumului și dificultățile mediului de afaceri afectează economia.

Datele Ministerului Finanțelor arată că, în primele nouă luni din 2026, statul a plătit dobânzi de peste 50 de miliarde de lei, o sumă mai mare decât cea achitată în întregul an 2025.

„Doar dobânzile se ridică la 60 de miliarde pe an. În 2024, erau 36 de miliarde”, a declarat Rareș Bogdan, care a criticat creșterea obligațiilor financiare ale statului.

Europarlamentarul a explicat și cât ar costa România dobânzile la împrumuturi într-un interval foarte scurt.

„Noi vorbim acum, în momentul acesta, iar la fiecare 30 de secunde România are un cost de nu mai puțin de 50.000 de lei. La 30 de secunde! Atât ne costă dobânzile la fiecare 30 de secunde, nu la minut”, a avertizat Rareș Bogdan.

Recomandarea video

ANALIZĂ | Bilanțul la 6 luni al procurorilor-șefi numiți de PSD și Nicușor Dan. Marile dosare au vizat lideri PNL, USR și ”suveraniști” / Parchetele au ignorat cererea Curții de Justiție a UE de redeschidere a marilor dosare de corupție închise pe motiv de prescripție / Cum funcționează și marile instanțe
G4Media
Regretul lui Gigi Becali pentru Viorel Păunescu: „Are milioane multe, dar nu va avea îngerii lângă el”
GSP.ro
Investițiile fermierilor, în pericol după 2027. Avertisment privind schimbările din noua Politică Agricolă Comună
Gandul
Așa arăta în ultima imagine surprinsă în viață. Este de nerecunoscut
Cancan
Anamaria Prodan, apariție incendiară în costum de baie, pe iaht! „Foc de frumoasă”
Prosport
Miza de 20 de miliarde de euro cu termen limită din programul SAFE. Lista MApN trimisă Guvernului pentru noua dotare a Armatei Române
Libertatea
Te simți rău la birou, dar îți revii când ajungi acasă? Sindromul care ar putea fi de vină. Semnele pe care să nu le ignori
CSID
Mașina Zilei: Volkswagen Golf Plus, mini-monovolum german la sub 6.500 de euro
Promotor