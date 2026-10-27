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MAE l-a convocat pe ambasadorul Rusiei după sabotajul de la Carfil Brașov. România acuză Moscova de război hibrid

MAE l-a convocat pe ambasadorul Rusiei la București după sabotajul de la Carfil Brașov, acuzând Moscova de acțiuni care pun în pericol securitatea Românie.
MAE l-a convocat pe ambasadorul Rusiei după sabotajul de la Carfil Brașov. România acuză Moscova de război hibrid
Sursa foto: Andreea Alexandru/Mediafax Foto
Maria Nițu
27 oct. 2026, 16:21, Politic
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Ministerul Afacerilor Externe (MAE) l-a convocat marți, 27 octombrie 2026, pe ambasadorul Federației Ruse la București, la sediul instituției, în legătură cu actul de sabotaj coordonat de Rusia, care a provocat incendiul din 14 septembrie de pe platforma industrială Carfil din Brașov.

În cadrul întâlnirii, partea română a transmis un protest ferm față de acest act de sabotaj, subliniind responsabilitatea Rusiei, susținută de probele adunate în timpul investigațiilor.

MAE a declarat că faptele sunt inacceptabile și au implicații grave pentru securitatea națională și siguranța cetățenilor. Este precizat că incidentul reprezintă o manifestare a războiului hibrid, făcând parte dintr-o serie de acțiuni desfășurate sau sprijinite de Federația Rusă împotriva mai multor state europene.

Potrivit unui comunicat, partea română a condamnat și atacurile sistematice ale forțelor rusești asupra navelor comerciale din Marea Neagră, în urma cărora au existat victime. MAE a anunțat că aceste atacuri încalcă dreptul internațional, punând în pericol siguranța și libertatea navigației.

Ministerul a atras atenția și asupra efectelor acestor atacuri asupra securității din regiunea Mării Negre, unde astfel de acțiuni afectează în mod serios mediul de securitate.

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