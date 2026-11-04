Traian Băsescu: Mișcarea MAGA s-a prăbușit la ea acasă, americanii nu au putut fi păcăliți

Mesajul a fost transmis pe Facebook miercuri, la câteva ore după ce a devenit clar că republicanii au suferit o înfrângere usturătoare în alegerile de la jumătatea mandatului.

„MAGA respinsă de americani! Mişcarea MAGA s-a prăbuşit la ea acasă. Americanii nu au putut fi păcăliţi”, a scris Traian Băsescu.

Fostul președinte al României a analizat și poziția în care se afă acum președintele SUA, Donald Trump.

„Trump va rămâne în fruntea Americii doar în calitate de raţă şchioapă! Pe 13 aprilie postam cu titlul Trump va pleca, America rămâne! Aşa va fi!”, a precizat Traian Băsescu.

Victorie zdrobitoare a democraților

Alegerile de la jumătatea mandatului prezidențial din Statele Unite au consemnat o înfrângere majoră pentru republicanii lui Donald Trump. Chiar dacă rezultatele nu sunt finale, democrații au obținut victorii importante, inclusiv în state câștigate de președintele american în 2024.

De asemenea, democrații au reușit să preia mandate deținute anterior de republicani în ambele camere ale Congresului. Victoria democraților este uriașă deoarece ei obțin majoritatea în Camera Reprezentanților și în Senat.