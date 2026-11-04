Prima pagină » Știri externe » „Noi susținem acest mesaj”. Prima reacție din Iran privind alegerile din SUA

„Noi susținem acest mesaj”. Prima reacție din Iran privind alegerile din SUA

Rezultatele alegerilor de la jumătatea mandatului din SUA, care conturează o victorie istorică a democraților în ambele camere din Congres, nu au rămas fără vreo reacție din partea oficialilor din Iran.
„Noi susținem acest mesaj”. Prima reacție din Iran privind alegerile din SUA
Mohammad Bagher Ghalibaf, președintele parlamentului iranian. Sursa foto: ABACAPRESS/Hepta
Diana Nunuț
04 nov. 2026, 10:36, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

În urma alegerilor de la jumătatea mandatului din SUA, Iranul a declarat că rezultatele constituie o respingere categorică din partea opiniei publice a războiului purtat de Donald Trump în Orientul Mijlociu.

Într-un mesaj pe X, președintele parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf a reacționat la proiecțiile privind alegerile din SUA, potrivit cărora Partidul Republican suferă o înfrângere zdrobitoare.

„Fie din conștiință, fie din cauza costului vieții, americanii au spus NU RĂZBOIULUI, iar noi susținem acest mesaj. Dacă guvernul SUA trădează voința poporului său pentru a servi finanțatorii internaționali și șantajistii, va afla că NU-ul nostru vine însoțit de un coșmar”, a scris Ghalibaf pe X.

Ce a spus Trump în privința rezultatelor

Reacția vine după ce în cursul nopții, odată cu primele estimări, președintele american Donald Trump a admis faptul că războiul cu Iranul ar fi putut contribui la înfrângerea electorală a partidului său.

„Cred că o parte din asta a avut legătură cu Iranul, dar, în același timp, oamenii au înțeles importanța a ceea ce am realizat în legătură cu Iranul”, a declarat Trump într-un interviu telefonic pentru Fox News.

Ulterior, într-o postare pe Truth Social, el a susținut că situația ar fi fost altfel dacă el s-ar fi aflat pe buletinul de vot.

„Nu am fost eu pe buletinul de vot, iar dacă aș fi fost, am fi câștigat la o diferență uriașă!”, a scris Trump pe Truth Social.

Victorie zdrobitoare a democraților la alegerile de la jumătatea mandatului din SUA

Democrații au obținut o victorie zdrobitoare în cadrul alegerilor de la jumătatea mandatului din SUA.

Toate secțiile de votare s-au închis, în timp ce numărătoarea voturilor continuă în Statele Unite. Democrații au reușit să preia controlul ambelor camere ale Congresului. Ei au ajuns la 225 de mandate confirmate în Camera Reprezentanților, față de 129 pentru republicani. În Senat, democrații și independenții aliați au 53 de mandate, iar republicanii 42.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Cultul lăcomiei la vârful Justiției: un magistrat de top a obținut în instanță o pensie mai mare decât ultimul salariu, la trei ani după ce legea nu mai permitea acest lucru
G4Media
Gigi Becali, derapaj suburban la adresa unei jurnaliste care l-a întrebat despre declarația de avere: „Impostoareo, ordinaro, ești nebună?!”
GSP.ro
Ce a pățit o studentă din Iași, după ce și-a cumpărat lentile de contact la doar 30 lei, de pe Temu
Gandul
Eduard Novak neagă relația cu bruneta voluptoasă. Fostul ministru nu recunoaște nici după 4 ani legătura cu una dintre consilierele sale
Cancan
Anamaria Prodan și Ronald Gavril, întâlnire de 7 stele cu legenda americanilor: „El a avut grijă de mine în SUA. Îl vom aduce în România”. EXCLUSIV
Prosport
Pedepse reduse drastic pentru polițiștii torționari de la Secția 16. Judecător: „Pare că situația este un incident izolat în activitatea lor”
Libertatea
Cum usuci rufele în casă fără să faci mucegai pe pereți. Trucurile care reduc umezeala
CSID
Mașina Zilei: Ford Focus din 2017 cu motor Ecoboost. Cu ce dotări vine acest exemplar?
Promotor