„Noi susținem acest mesaj”. Prima reacție din Iran privind alegerile din SUA

În urma alegerilor de la jumătatea mandatului din SUA, Iranul a declarat că rezultatele constituie o respingere categorică din partea opiniei publice a războiului purtat de Donald Trump în Orientul Mijlociu.

Într-un mesaj pe X, președintele parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf a reacționat la proiecțiile privind alegerile din SUA, potrivit cărora Partidul Republican suferă o înfrângere zdrobitoare.

„Fie din conștiință, fie din cauza costului vieții, americanii au spus NU RĂZBOIULUI, iar noi susținem acest mesaj. Dacă guvernul SUA trădează voința poporului său pentru a servi finanțatorii internaționali și șantajistii, va afla că NU-ul nostru vine însoțit de un coșmar”, a scris Ghalibaf pe X.

Ce a spus Trump în privința rezultatelor

Reacția vine după ce în cursul nopții, odată cu primele estimări, președintele american Donald Trump a admis faptul că războiul cu Iranul ar fi putut contribui la înfrângerea electorală a partidului său.

„Cred că o parte din asta a avut legătură cu Iranul, dar, în același timp, oamenii au înțeles importanța a ceea ce am realizat în legătură cu Iranul”, a declarat Trump într-un interviu telefonic pentru Fox News.

Ulterior, într-o postare pe Truth Social, el a susținut că situația ar fi fost altfel dacă el s-ar fi aflat pe buletinul de vot.

„Nu am fost eu pe buletinul de vot, iar dacă aș fi fost, am fi câștigat la o diferență uriașă!”, a scris Trump pe Truth Social.

Victorie zdrobitoare a democraților la alegerile de la jumătatea mandatului din SUA

Democrații au obținut o victorie zdrobitoare în cadrul alegerilor de la jumătatea mandatului din SUA.

Toate secțiile de votare s-au închis, în timp ce numărătoarea voturilor continuă în Statele Unite. Democrații au reușit să preia controlul ambelor camere ale Congresului. Ei au ajuns la 225 de mandate confirmate în Camera Reprezentanților, față de 129 pentru republicani. În Senat, democrații și independenții aliați au 53 de mandate, iar republicanii 42.