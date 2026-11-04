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Prima reacție a lui Trump după iminentul dezastru electoral al republicanilor: Nu am fost eu pe buletinul de vot

Președintele american Donald Trump a avut o primă reacție după apariția primelor estimări privitoare la rezultatelor alegerilor de la jumătatea mandatului din SUA. Nu am fost eu pe buletinul de vot, a transmis Trump prin intermediul unui scurt mesaj.
Prima reacție a lui Trump după iminentul dezastru electoral al republicanilor: Nu am fost eu pe buletinul de vot
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Petru Mazilu
04 nov. 2026, 06:03, Politic
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UPDATE

Președintele american Donald Trump a declarat, marți, într-un interviu acordat publicației New York Times, că este dispus să accepte rezultatele alegerilor de la jumătatea mandatului, în urma cărora Partidul Republican, din care face parte, risca, potrivit estimărilor, să piardă controlul asupra Camerei Reprezentanților.

„Vom colabora cu democrații și… ei bine, așteptăm cu interes să lucrăm împreună cu ei. Probabil vom găsi o soluție”, a afirmat Trump, potrivit cotidianului New York Times.

Știrea inițială

Spre deosebire de alți președinți, Donald Trump nu a oferit declarații după închiderea majorității secțiilor de votare din SUA. Surse de pe scena politică susțin că Trump este furios din cauza rezultatelor și caută vinovați pentru rezultatul care pare să fie catastrofal pentru republicani. Președintele nu a scris decât un scurt mesaj pe propria rețea de socializare Truth Social.

„Nu am fost eu pe buletinul de vot, iar dacă aș fi fost, am fi câștigat la o diferență uriașă! Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni”, a scris Donald Trump.

Estimările făcute de specialiști arată că democrații vor obține o victorie zdrobitoare în alegerile de marți din SUA. Ei sunt la un pas să obțină majoritatea în Camera Reprezentanților, dar ar putea câștiga și Senatul.

Alegerile de la jumătatea mandatului din SUA s-au desfășurat marți. Scrutinul reprezintă un test major de popularitate pentru președintele Donald Trump și administrația republicană. Americanii au fost chemați la urne pentru a-i alege pe toți cei 435 de membri ai Camerei Reprezentanților și 35 din totalul de 100 de senatori. De asemenea, s-a votat pentru unele poziții de guvernator.

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