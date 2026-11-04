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AUR depune moțiune simplă împotriva ministrului Finanțelor

Partidul AUR a anunțat miercuri faptul că a depus o moțiune simplă împotriva ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare. Formațiunea acuză prezentarea selectivă a situației finanțelor publice și cere publicarea periodică a estimărilor deficitului bugetar calculate potrivit metodologiei europene ESA, alături de datele privind deficitul în numerar.
AUR depune moțiune simplă împotriva ministrului Finanțelor
ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Diana Nunuț
04 nov. 2026, 11:52, Politic
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AUR a depus miercuri, la Senat, o moțiune simplă împotriva ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare. Intitulată „Bugetul statului la ora adevărului. Același ministru, două contabilități: una pentru români, alta pentru Bruxelles”, formațiunea susține că demersul vine ca urmare „a prezentării selective a situației finanțelor publice și cere publicarea periodică a estimărilor deficitului bugetar calculate potrivit metodologiei europene ESA, alături de datele privind deficitul în numerar”.

„Românii primesc cifrele convenabile, calculate pe metodologia bazată pe fluxurile de numerar, în timp ce indicatorul în baza căruia este evaluată situația fiscală a României la Bruxelles rămâne inaccesibil publicului din țară”, se arată în textul moțiunii.

Potrivit unui comunicat al partidului, prezentarea deficitului în numerar fără o estimare actualizată a deficitului ESA nu ar oferi cetățenilor o imagine completă asupra situației bugetare.

„O factură neplătită la timp nu înseamnă cifre mai bune la deficit, iar amânarea unei plăți nu echivalează cu eliminarea ei. Transparența bugetară nu trebuie să se oprească acolo unde încep cifrele incomode”, au transmis inițiatorii demersului.

Ce solicitare are AUR pentru ministrul Nazare

În textul moțiunii, AUR subliniază că Alexandru Nazare a fost ministru al Finanțelor atât în Guvernul Bolojan, care a fost demis în urma unei moțiuni de cenzură susținute inclusiv de PSD – cât și în cel condus de Luca Niculescu.

„Partidul care a demis un guvern pentru politica sa economică îl menține la conducerea finanțelor publice tocmai pe omul responsabil de elaborarea și aplicarea politicilor fiscale”, se mai arată în textul moțiunii.

„Solicităm ministrului Finanțelor modificarea practicii actuale de raportare a execuției bugetare, astfel încât, cel puțin o dată pe trimestru, Ministerul Finanțelor să publice, alături de deficitul bugetar calculat potrivit metodologiei bazată pe fluxurile de numerar, și estimarea actualizată a deficitului bugetar conform metodologiei ESA”, se menționează în textul moțiunii.

Deficitul bugetar a scăzut la 3,81% din PIB după primele nouă luni din 2026

Săptămâna trecută, Ministerul Finanțelor a publicat datele privind deficitul bugetar după primele nouă luni din 2026.

Deficitul bugetului general consolidat a ajuns la 78,3 miliarde de lei, respectiv 3,81% din PIB, după primele nouă luni ale anului 2026, în scădere cu 24,17 miliarde de lei față de aceeași perioadă din 2025, când s-a situat la 5,31% din PIB. Veniturile bugetare au crescut cu 11,9%, în timp ce cheltuielile au avansat cu 5,5%, iar investițiile au depășit 107 miliarde de lei.

Potrivit regulamentului Senatului, moţiunea simplă poate fi iniţiată de cel puţin o pătrime din numărul senatorilor. Cu toate acestea, dacă moțiunea este adoptată de senatori, nu înseamnă automat că ministrul este demis și nici nu îl obligă să demisioneze.

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