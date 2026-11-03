Alexandru Nazare, vizită la Tulcea: 170 de ani de cooperare europeană pe Dunăre și discuții despre activitatea ANAF

Ministrul a efectuat o vizită de lucru la sediul local al ANAF, unde a discutat cu angajații despre activitatea instituției și despre noul sistem prin care contribuabilii vor putea evalua serviciile de la ghișee.

Alexandru Nazare: ANAF Tulcea se numără printre administrațiile fiscale performante

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat marți, într-o postare pe Facebook, că a efectuat o vizită de lucru la administrația fiscală din Tulcea, în contextul participării la un eveniment dedicat împlinirii a 170 de ani de cooperare europeană pe Dunăre.

Ministrul a explicat că discuțiile directe cu angajații ANAF sunt necesare pentru identificarea dificultăților întâmpinate în activitatea de zi cu zi, dincolo de informațiile cuprinse în raportările interne.

„Este important să aflăm direct din teritoriu problemele specifice, direct de la cei care lucrează cu contribuabilii. Din raportările interne aflăm date şi parametri specifici, însă din discuțiile directe cu echipele din teren aflăm și informații concrete privind parcursul proiectelor, provocări locale specifice sau unde sunt zonele care au nevoie de îmbunățire sau suport central”, a transmis ministrul.

Nazare a apreciat rezultatele administrației fiscale din Tulcea, pe care a prezentat-o drept una dintre structurile performante ale ANAF.

„Le-am mulțumit colegilor pentru rezultate. ANAF Tulcea se numără printre administrațiile fiscale performante. Echipa a rambursat firmelor 14 milioane de lei din TVA și este la zi cu rambursările, potrivit termenelor procedurale. Pentru o firmă, acești bani înseamnă furnizori plătiți la timp și resurse pentru următorul proiect”, a precizat acesta.

Contribuabilii vor putea evalua serviciile de la ghișeele ANAF prin coduri QR

Ministrul Finanțelor a abordat și lansarea sistemului de evaluare a serviciilor oferite la ghișeele ANAF, prin intermediul codurilor QR.

Potrivit acestuia, noua modalitate de colectare a opiniilor contribuabililor trebuie să ofere autorităților informații despre calitatea interacțiunii cu personalul fiscal, nu doar despre îndeplinirea indicatorilor administrativi.

„Am întărit local mesajul ANAF de azi, privind lansarea evaluării serviciilor de la ghișee prin intermediul unui cod QR”, a transmis Alexandru Nazare.

Acesta a explicat că evaluările trebuie să urmărească inclusiv timpul petrecut de contribuabili la ghișee, claritatea informațiilor primite și capacitatea instituției de a soluționa solicitările.

„Este important să utilizăm mijloacele actuale pentru a înțelege perspectiva utilizatorilor direcți ai serviciilor de la ghişeele ANAF: cât au așteptat, dacă au primit răspunsuri clare și dacă au reușit să îşi rezolve problemele specifice”, a subliniat ministrul.

În opinia sa, performanța administrației fiscale nu trebuie măsurată exclusiv prin rezultatele financiare și administrative.

„Astfel trebuie evaluată performanța ANAF în toată țara: după cât de bine îşi îndeplinesc obiectivele, dar și după modul în care interacționează şi deservesc contribuabilii”, a adăugat Nazare.

170 de ani de cooperare europeană pe Dunăre, marcați la Tulcea

Vizita ministrului Finanțelor la Tulcea a avut loc și cu prilejul aniversării a 170 de ani de la înființarea Comisiei Europene a Dunării.

Alexandru Nazare a amintit că, în 1856, mai multe state au pus bazele unei structuri de cooperare pentru stabilirea regulilor de navigație la gurile Dunării.

Ministrul a apreciat că experiența de atunci oferă o lecție relevantă pentru modul în care România își poate susține interesele în negocierile europene actuale.

„Experiența lor rămâne relevantă pentru România de astăzi: într-o negociere europeană, poți susține mai bine un interes național atunci când găsești parteneri care împărtășesc obiective similare”, a afirmat acesta.

Potrivit ministrului, această abordare se regăsește și în pozițiile susținute în prezent de România în cadrul negocierilor internaționale care privesc finanțele publice.