Predoiu îl acuză pe Fritz de lipsă de respect față de SUA și pune sub semnul întrebării apropierea dintre PNL și USR

Predoiu consideră că asemenea declarații sunt nepotrivite pentru un politician român și cere clarificări privind relația dintre PNL și USR.



Predoiu: „Nu este doar un afront la adresa unei persoane”

Într-un mesaj publicat miercuri, 4 noiembrie, pe Facebook, Cătălin Predoiu a reacționat la afirmațiile lui Dominic Fritz, acuzându-l că preia retorica disputelor politice interne din Statele Unite.

„Dl Fritz preia limbajul politic al democraților americani în disputa lor cu președintele Trump, repetând o greșeală pe care o fac și alți politicieni români: importă în România «războaiele» politice interne din alte țări, confundă propriile simpatii ideologice cu interesul național”, a scris Predoiu.

Acesta susține că afirmațiile despre președintele american depășesc limitele unei simple dispute politice.

„O astfel de afirmație nu se face din partea unui șef de partid dintr-o țară parteneră. Nu este doar un afront la adresa unei persoane, este un afront la adresa SUA, pentru că Președintele SUA, indiferent cine este acesta, reprezintă SUA”, a afirmat el.

„Relația cu Statele Unite este o chestiune de interes național”

Predoiu a invocat situația de securitate din regiunea Mării Negre și războiul din Ucraina pentru a argumenta necesitatea unei abordări prudente a relației cu Washingtonul.

„România se află într-o regiune afectată direct de războiul din Ucraina, de amenințări hibride și de competiția strategică din zona Mării Negre. În acest context, relația cu Statele Unite nu poate fi tratată ca un exercițiu de retorică politică. Este o chestiune de interes național”, a transmis Predoiu.

El a susținut că Parteneriatul Strategic trebuie consolidat prin investiții americane, proiecte energetice, infrastructură, tehnologii și cooperare în industria de apărare.

Predoiu îi cere lui Bolojan să clarifice relația politică dintre PNL și USR

Criticile au vizat și perspectiva unei apropieri politice și electorale între cele două partide.

„PNL, condus de dl președinte Ilie Bolojan, trebuie să clarifice ce viziune comună asupra politicii externe și a Parteneriatului Strategic cu SUA poate construi alături de USR”, a afirmat Predoiu.

Acesta a susținut că liberalii riscă să se „topească ideologic” în USR și a cerut explicații privind eventualele consecințe ale unei alianțe.

În finalul mesajului, Predoiu a răspuns și unei declarații atribuite lui Fritz, potrivit căreia liderul USR nu ar dori „să se lipească de Predoiu”.

„Pentru un șef de partid, respectiv pentru dl Fritz, întrebarea esențială ar fi: cu ce se «lipește» dânsul de istoria țării, cu ce serviciu făcut țării, cu ce realizare concretă?”, a scris Predoiu.

El a adus în discuție și situația golirii a două baraje, despre care a afirmat că a lăsat populația din trei județe fără apă, solicitând explicații privind responsabilitatea administrativă.