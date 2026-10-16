USR va vota împotriva învestirii Guvernului Luca Niculescu. Fritz: „Nu poate avea susținerea noastră”

Decizia a fost luată în contextul în care PSD prezintă revenirea la guvernare drept o soluție pentru asigurarea stabilității politice, potrivit comunicatului USR.

Președintele partidului, Dominic Fritz, a declarat că formațiunea nu va susține un guvern care, în opinia sa, ar conserva privilegiile și s-ar baza pe o majoritate parlamentară alături de AUR.

„Un guvern care va fi condus de la sediul PSD și care se va sprijini pe o majoritate toxică cu AUR nu poate avea susținerea noastră. România are nevoie de un guvern funcțional, dar nu cu orice preț”, a afirmat Dominic Fritz.

Liderul USR a mai spus că partidul își va continua activitatea din opoziție și va urmări acțiunile viitoarei guvernări. Totodată, acesta a afirmat că USR va lucra la construirea unei alianțe politice reformiste, cu obiectivul de a câștiga următoarele alegeri.

USR susține că stabilitatea politică trebuie să se bazeze pe reforme, gestionarea responsabilă a banilor publici, independența justiției și respectarea cetățenilor. Formațiunea afirmă că nu va susține, prin votul parlamentarilor săi, revenirea la practici pe care le consideră responsabile pentru blocarea modernizării României.