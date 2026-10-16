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USR va vota împotriva învestirii Guvernului Luca Niculescu. Fritz: „Nu poate avea susținerea noastră”

Comitetul Politic al USR a decis în unanimitate ca parlamentarii partidului să voteze împotriva învestirii Guvernului Luca Niculescu, formațiunea susținând că România are nevoie de reforme reale și de responsabilitate în cheltuirea banilor publici.
USR va vota împotriva învestirii Guvernului Luca Niculescu. Fritz: „Nu poate avea susținerea noastră”
Laura Buciu
16 oct. 2026, 18:33, Politic
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Decizia a fost luată în contextul în care PSD prezintă revenirea la guvernare drept o soluție pentru asigurarea stabilității politice, potrivit comunicatului USR.

Președintele partidului, Dominic Fritz, a declarat că formațiunea nu va susține un guvern care, în opinia sa, ar conserva privilegiile și s-ar baza pe o majoritate parlamentară alături de AUR.

„Un guvern care va fi condus de la sediul PSD și care se va sprijini pe o majoritate toxică cu AUR nu poate avea susținerea noastră. România are nevoie de un guvern funcțional, dar nu cu orice preț”, a afirmat Dominic Fritz.

Liderul USR a mai spus că partidul își va continua activitatea din opoziție și va urmări acțiunile viitoarei guvernări. Totodată, acesta a afirmat că USR va lucra la construirea unei alianțe politice reformiste, cu obiectivul de a câștiga următoarele alegeri.

USR susține că stabilitatea politică trebuie să se bazeze pe reforme, gestionarea responsabilă a banilor publici, independența justiției și respectarea cetățenilor. Formațiunea afirmă că nu va susține, prin votul parlamentarilor săi, revenirea la practici pe care le consideră responsabile pentru blocarea modernizării României.

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