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Adrian Câciu îl atacă pe Dominic Fritz după victoria democraților în SUA: „O capodoperă a analfabetismului doctrinar”

Deputatul PSD Adrian Câciu îl acuză pe liderul USR, Dominic Fritz, de contradicții politice, după ce acesta a salutat succesul democraților la alegerile din Statele Unite și a lansat un atac la adresa social-democraților români.
Adrian Câciu îl atacă pe Dominic Fritz după victoria democraților în SUA: „O capodoperă a analfabetismului doctrinar”
Sursa foto: VALENTINA SAROSI / MEDIAFAX FOTO
Victor Dan Stephanovici
04 nov. 2026, 11:15, Politic
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Într-un mesaj publicat miercuri pe Facebook, fostul ministru al Finanțelor a criticat comparația făcută de Fritz între rezultatul scrutinului american și perspectivele politice ale PSD.

Fritz sărbătorește victoria democraților americani, un partid de centru-stânga, și anunță înfrângerea social-democraților români. O asemenea fractură de logică e greu de întâlnit chiar și în politică”, a scris Adrian Câciu.

Deputatul PSD și-a continuat atacul, calificând poziția liderului USR drept „o adevărată capodoperă a analfabetismului doctrinar”.

Domnule Fritz, în America ați fi votat cu democrații sau ați fi ținut cu republicanii? Că ideologic pare că v-ați rătăcit pe drum. Iar logica a rămas acasă. Dacă a existat!”, a adăugat Câciu.

De la alegerile americane la disputa PSD–USR

Reacția vine după ce Dominic Fritz a prezentat câștigurile electorale ale Partidului Democrat din SUA drept un semnal că formațiunile aflate la putere pot fi învinse. Președintele USR a susținut că alegătorii americani au sancționat corupția și creșterea costului vieții, folosind rezultatul scrutinului pentru a transmite un avertisment PSD.

Aviz borfașilor aroganți din România (mă uit la tine, PSD): furia românilor despre corupția voastră afișată nerușinat, în timp ce prețurile cresc pentru toată lumea, vă va mătura și pe voi”, a scris Fritz.

Replica lui Câciu vine într-un moment în care PSD și USR se atacă tot mai des în public. La 1 noiembrie, după alegerile interne din partid, Fritz a anunțat că obiectivul USR este formarea unei viitoare guvernări fără PSD și AUR, exprimându-și totodată deschiderea pentru o colaborare cu PNL.

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