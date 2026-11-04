Prințul Harry și Meghan Markle vin la Parlamentul European. Motivul vizitei la Bruxelles

Ducele și ducesa de Sussex vor ajunge la sediul Parlamentului European pentru a aborda problema siguranței minorilor pe internet, relatează publicația POLITICO, citând două persoane familiarizate cu pregătirile vizitei.

Informația a fost publicată miercuri, 4 noiembrie, însă detaliile privind programul celor doi și persoanele cu care urmează să se întâlnească nu au fost precizate.

Nu este clar, deocamdată, dacă Harry și Meghan vor participa la o reuniune oficială, la un eveniment tematic sau la discuții cu membri ai Parlamentului European.

Siguranța copiilor pe internet, tema centrală a vizitei

Potrivit informațiilor disponibile, principalul subiect al deplasării va fi protejarea copiilor în mediul digital.

Tema este relevantă în contextul preocupărilor europene privind riscurile la care sunt expuși minorii pe platformele online, inclusiv accesul la conținut dăunător, hărțuirea cibernetică și utilizarea datelor personale.

La nivelul Uniunii Europene, siguranța utilizatorilor, inclusiv a copiilor, este abordată prin reglementări precum Regulamentul privind serviciile digitale (Digital Services Act), care stabilește obligații pentru platformele online.

O vizită cu vizibilitate internațională

Prezența prințului Harry și a lui Meghan Markle la Parlamentul European ar putea atrage atenția asupra dezbaterilor referitoare la responsabilitatea platformelor digitale și la măsurile necesare pentru protejarea utilizatorilor minori.

Subiectul are relevanță pentru statele europene, unde normele europene privind serviciile digitale se aplică, iar protejarea copiilor în mediul online reprezintă o preocupare pentru părinți, școli și autorități.

Prințul Harry, fiul regelui Charles al III-lea, și Meghan Markle, fostă actriță americană, nu mai îndeplinesc atribuții oficiale în cadrul familiei regale britanice, după retragerea lor din rolurile de membri activi ai acesteia.

Vizita anunțată pentru 10 noiembrie ar urma să se concentreze asupra unei teme de interes public, însă eventualele rezultate sau angajamente concrete ale discuțiilor nu au fost încă anunțate.