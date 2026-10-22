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Contract de finanțare semnat pentru metroul din Cluj. Când vor fi gata primii kilometri

Primăria Cluj-Napoca a semnat un contract de finanțare de peste 10,8 miliarde de lei pentru continuarea proiectului care vizează metroul din oraș, preluat din PNRR în Programul Transport 2021-2027. Potrivit documentației, 8,8 kilometri de linie trebuie finalizați până la 31 decembrie 2029.
Contract de finanțare semnat pentru metroul din Cluj. Când vor fi gata primii kilometri
Sursa foto: Marian Ilie/Mediafax Foto
Cosmin Pirv
22 oct. 2026, 11:29, Economic
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Contractul de finanțare pentru metroul din oraș a fost semnat de Primăria Cluj-Napoca și Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în cadrul Programului Transport 2021-2027.

Valoarea totală a contractului este de 10,8 miliarde de lei, însă valoarea eligibilă pentru finanțare este de aproximativ 1,8 miliarde de lei.

Proiectul prevede realizarea a 17,8 kilometri de linie în cadrul Magistralei I, dintre care 8,8 kilometri trebuie finalizați până la sfârșitul anului 2029. În configurația integrală, magistrala ar urma să aibă 21,03 kilometri, 19 stații și un depou.

Investiția a fost demarată inițial prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în cadrul căruia a beneficiat de o finanțare de aproximativ 1,43 miliarde de lei. Pentru continuarea proiectului, acesta a fost preluat în Programul Transport 2021-2027.

Linia de metrou este concepută pentru a asigura legătura pe axa vest-est a zonei metropolitane, între Florești, cartierele Clujului, centrul orașului și principalele zone economice și de servicii.

Conform documentației proiectului, cererea de transport este estimată la aproximativ 164.400 de călători pe zi în 2030 și ar putea ajunge la 246.000 de călători pe zi în 2060.

Contractul de finanțare pentru metroul din Cluj este valabil până cel târziu la 31 decembrie 2029.

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