Ucraina, extinderea UE și prețurile la energie, principalele teme ale summitului Grupului de la Vișegrad

Ucraina, extinderea Uniunii Europene și energia la prețuri accesibile vor fi principalele teme ale summitului Grupului de la Vișegrad (V4), care va avea loc la Trenčín, în Slovacia, în perioada 4-5 noiembrie, potrivit Ukrinform.

Informația a fost transmisă de Administrația Prezidențială a Republicii Cehe, instituția care va reprezenta țara la reuniune, potrivit unui corespondent al publicației citate.

Surse din cadrul administrației prezidențiale au precizat că, pe parcursul celor două zile, liderii vor discuta despre sprijinul acordat Ucrainei, extinderea UE, accesul la energie la prețuri bune și problemele externe și europene.

Este o listă de teme foarte importantă pentru securitatea și prosperitatea populației, nu doar în țările Grupului de la Vișegrad, ci în întreaga Uniune Europeană, au spus sursele citate.

Unul dintre principalele subiecte va fi sprijinul pentru Ucraina, reconstrucția țării după război, împreună cu perspectiva aderării sale la UE.

Marți, americanii au anunțat un nou ciclu de negocieri între Ucraina și Rusia. Potrivit informațiilor, întâlnirea este programată pentru 10-11 noiembrie, în Abu Dhabi, a declarat Steve Witkoff, trimisul special al președintelui SUA, Donald Trump.

„Președintele Petr Pavel consideră că țările europene trebuie să participe la negocierile cu Rusia având o poziție unită și că discuțiile privind încheierea războiului ar trebui să aibă loc în paralel cu negocierile referitoare la viitoarea arhitectură de securitate europeană și la stabilirea unui viitor modus vivendi (un acord între părți cu viziuni divergente, n.red.) cu Rusia”, au declarat sursele citate.

Participanții vor discuta și despre rezultatele alegerilor din Statele Unite. Republicanii președintelui american Donald Trump au pierdut majoritatea atât în Camera Reprezentanților, cât și în Senat, potrivit rezultatelor alegerilor, difuzate de presa externă.

Americanii au votat marți în alegerile de la jumătatea mandatului, un scrutin important pentru ultimii doi ani ai președinției lui Trump. La vot au fost puse toate cele 435 de mandate din Camera Reprezentanților și aproximativ o treime dintre locurile din Senat.

La summitul din Slovacia vor lua parte liderii celor patru țări membre ale grupului, precum și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Ce este Grupul de la Vișegrad

Formatul Grupului de la Vișegrad a fost înființat la 15 februarie 1991, cu scopul de a încuraja cooperarea și ajutorul între Ungaria, Polonia, Republica Cehă și Slovacia, care se luptă pentru integrarea în structurile europene și euro-atlantice.

În prezent, Slovacia deține președinția prin rotație a grupului, iar Republica Cehă urmează să preia această funcție la 1 iunie 2027.

Miniștrii de externe din Polonia, Republica Cehă, Slovacia și Ungaria s-au mai întâlnit la Bratislava, pe 1 septembrie, în cadrul unei reuniuni V4+.

A fost prima întâlnire a miniștrilor de externe din cele patru țări din martie 2024. Ultima reuniune a prim-miniștrilor statelor membre ale Grupului de la Vișegrad a avut loc pe 23 iunie.