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POLITICO: UE îi cere Ucrainei să accelereze reformele și stabilește o traiectorie mai prudentă pentru aderare

Comisia Europeană pregătește o foaie de parcurs mai prudentă în privința negocierilor de aderare a Ucrainei la UE, stabilind obiective limitate de progres pentru 2027, relatează POLITICO.
POLITICO: UE îi cere Ucrainei să accelereze reformele și stabilește o traiectorie mai prudentă pentru aderare
Mediafax Foto
Diana Nunuț
04 nov. 2026, 14:59, Știri externe
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Comisia Europeană pregătește o foaie de parcurs mai prudentă în privința negocierilor de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană. În acest sens, potrivit documentului obținut și consultat de POLITICO, ar urma să fie stabilite obiective limitate de progres pentru 2027 și se evită orice angajament privind o dată de aderare.

În document, Bruxelles-ul solicită Kievului să „accelereze urgent și semnificativ ritmul reformelor privind statul de drept”, iar îndeplinirea cerințelor-cheie în acest sens, cu precădere în prima jumătate a anului viitor, este necesară înainte ca negocierile în domeniile politice individuale să poată fi încheiate provizoriu.

Documentul consultat de POLITICO identifică șapte domenii politice în care Ucraina ar putea finaliza provizoriu negocierile anul viitor. În plus, documentul evidențiază și cât de mult mai are de parcurs Ucraina înainte de a adera la blocul comunitar.

Procesul de aderare a Ucrainei, decuplat de cel al Republicii Moldova?

Potrivit POLITICO, războiul din Ucraina își pune amprenta asupra procesului de aderare a țării la UE. Documentul subliniază o divergență tot mai mare între Ucraina și Moldova, ale căror demersuri de aderare au avansat în paralel.

De exemplu, Bruxelles-ul vizează progrese în șapte domenii de politică pentru Ucraina în 2027, în timp ce Moldova ar putea finaliza negocierile în peste 20. În plus, Chișinăul este considerat capabil să înregistreze progrese substanțial mai rapide, conturând perspectiva ca demersurile de aderare ale celor două țări să fie, de fapt, decuplate.

Ucraina a depus cererea de aderare la UE pe 28 februarie 2022, la patru zile după izbucnirea războiului. Moldova și Ucraina au obținut împreună statutul de țări candidate în vara anului 2022. Doi ani mai târziu, în iunie 2024, au început oficial și negocierile de aderare.

Aderarea la UE este un proces complex, care poate dura ani de zile, întrucât țările candidate trebuie să-și alinieze legislația și instituțiile la standardele UE în 35 de domenii de negociere.

În cazul Ucrainei, Comisia recunoaște că schimbările sunt complexe și necesită consultări ample, timp și resurse. Din acest motiv, a fost înființat și un grup de lucru dedicat Ucrainei, pentru a oferi sprijin autorităților în procesul de aderare.

Totuși, dificultățile sunt agravate de război, care impune cerințe extraordinare guvernului și parlamentului ucrainean.

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