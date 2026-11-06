Suedia reintroduce controalele la frontierele terestre. Anunțul MAE pentru români

Potrivit informării transmise de MAE, măsura va fi aplicată în perioada 12 noiembrie 2026 – 11 mai 2027.

Cetățenii români care călătoresc în Regatul Suediei sunt sfătuiți să țină cont de această măsură și să consulte informațiile oficiale publicate de autoritățile suedeze înainte de efectuarea deplasării.

Detalii despre controalele la frontiere pot fi găsite pe site-urile Guvernului Suediei și Poliției suedeze.

MAE reamintește că românii pot solicita informații consulare la numerele de telefon ale misiunii diplomatice, apelurile fiind preluate permanent de Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate:

* 0046-(0)8-20.56.74

* 0046-(0)8-20.99.27

* 0046-(0)8-411.31.81

Pentru situații dificile sau urgente, precum accidente cu victime, decese, calamități ori alte situații de pericol, este disponibil și numărul de urgență al Ambasadei României: 0046 722 511 453.

Românii sunt încurajați să consulte și site-urile Ambasadei României la Stockholm și Ministerului Afacerilor Externe.

Totodată, MAE recomandă utilizarea aplicației „Călătorește informat”, disponibilă pentru Android și iOS, care oferă informații și sfaturi utile pentru românii care călătoresc în străinătate.