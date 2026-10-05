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Atenționare de călătorie: MAE avertizează asupra inundațiilor severe din Thailanda

Ministerul Afacerilor Externe a emis luni o atenționare de călătorie pentru Thailanda, prin care avertizează că Bangkok și alte regiuni al statului asiatic sunt afectate de inundații severe. Autoritățile au transmis mai multe sfaturi și mijloacele pentru a obține asistență consulară.
Atenționare de călătorie: MAE avertizează asupra inundațiilor severe din Thailanda
ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO
Radu Mocanu
05 oct. 2026, 19:47, Social
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„Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Regatul Thailandei asupra faptului că în capitală și în alte regiuni ale țării se înregistrează în continuare inundații severe, situație care se preconizează că se va menține și în perioada următoare. În acest context, MAE recomandă cetățenilor români să evite deplasarea în zonele afectate de inundații și să respecte cu strictețe instrucțiunile autorităților locale”, se arată în informarea emisă de Ministerul de Externe. 

Autoritățile de la București le-au transmis cetățenilor că în cazul unor urgențe, pot apela la numerele 191, pentru Poliție, și 199, pentru pompieri. 

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numărul de telefon al Ambasadei României la Bangkok: +66 (0) 2240 2524.  

De asemenea, pentru situații de maximă necesitate, românii pot apela la numărul de urgență al Ambasadei României la Bangkok: +66(0)863639118.

MAE recomandă cetățenilor să consulte informațiile și recomandările publicate pe site-urile Ambasadei României în Thailanda și Ministerului Afacerilor Externe înainte de a călători și pe durata șederii în țară. 

Totodată, românii care călătoresc în străinătate pot utiliza aplicația „Călătorește informat”, prin intermediul căreia pot primi informații și sfaturi de călătorie. 

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