Scopul campaniei este informarea populației cu privire la importanța prevenirii situațiilor de urgență în sezonul rece.
Campania își propune să-i încurajeze pe cetățeni să fie mai responsabili. IGSU oferă recomandări practice pentru siguranța locuinței, a instalațiilor de încălzire și electrice, a autoturismelor, precum și pentru protejarea instalațiilor de apă și pregătirea pentru eventualele întreruperi ale alimentării cu energie electrică.
Potrivit ISGU, vârstnicii și copiii pot fi mai expuși riscurilor temperaturilor scăzute, dar și fenomenelor meteo specifice iernii, precum frig, zăpadă sau îngheț.
Ce pot face cetățenii pentru a fi mai în siguranță iarna?
Pompierii îi sfătuiesc pe români să se pregătească din timp, pentru a reduce riscurile.
- Verifică mijloacele de încălzire! Curăță și verifică periodic coșurile de fum, sobele și instalațiile de încălzire. Nu utiliza echipamente defecte și nu lăsa focul sau aparatele de încălzire nesupravegheate.
- Verifică instalațiile electrice! Asigură-te că prizele, cablurile și prelungitoarele sunt în stare bună. Evită suprasolicitarea instalației electrice și utilizarea improvizațiilor.
- Pregătește-ți locuința pentru iarnă! Verifică acoperișul, jgheaburile, ferestrele și căile de acces. Îndepărtează obiectele care pot fi luate de vânt și asigură-te că locuința este pregătită pentru condițiile meteorologice specifice sezonului rece.
- Protejează instalațiile de apă! Izolează conductele expuse temperaturilor scăzute, verifică instalațiile din spațiile neîncălzite și închide și golește conductele exterioare care nu mai sunt utilizate, pentru a preveni înghețarea, avariile și eventualele inundații.
- Pregătește-ți autoturismul! Verifică starea tehnică a mașinii, echipeaz-o corespunzător sezonului rece și păstrează în interior obiecte utile pentru situații neprevăzute. Informează-te despre condițiile de drum înainte de plecare.
- Ai grijă de persoanele vulnerabile! Interesează-te de starea persoanelor vârstnice, a celor singure sau cu dificultăți de deplasare și oferă-le sprijin pentru aprovizionare și pregătirea locuinței.
- Protejează copiii! Supraveghează-i atunci când se joacă afară, îmbracă-i adecvat temperaturilor scăzute și învață-i să evite zonele periculoase, lacurile înghețate și țurțurii.
- Pregătește-te pentru eventualele întreruperi de curent! Verifică lanternele, bateriile și sursele alternative de iluminat. Păstrează telefoanele încărcate și pregătește un mic kit pentru situații de urgență. În perioadele cu fenomene meteorologice nefavorabile, pot apărea întreruperi temporare ale energiei electrice, până la remedierea defecțiunilor și restabilirea alimentării.
- Urmărește avertizările meteorologice, respectă recomandările autorităților și evită deplasările atunci când condițiile meteo pun în pericol siguranța ta.