Nu aștepta prima ninsoare! Ce trebuie să știe românii pentru a fi în siguranță în sezonul rece

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență Timiș îi atenționează, marți, pe cetățeni că incendiile din locuințe, dar și accidentele rutiere asociate cu temperaturile scăzute pe timp de iarnă pot fi evitate. În cadrul campaniei „nu aștepta prima ninsoare”, autoritățile fac recomandări pentru cetățeni.