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Reuniune în premieră a foștilor miniștri ai Educației. Sorin Costreie: „Educația nu poate fi reconstruită la fiecare mandat”

Ministrul Educației, Sorin Costreie, a organizat o întâlnire cu foștii miniștri ai Educației și Cercetării de după 1990, în premieră la nivelul instituției. În urma discuțiilor, va fi înființat un consiliu consultativ dedicat temelor esențiale din educație și cercetare.
Reuniune în premieră a foștilor miniștri ai Educației. Sorin Costreie: „Educația nu poate fi reconstruită la fiecare mandat”
Sursa foto: Sorin Costreie/Facebook
Alexandra-Valentina Dumitru
06 nov. 2026, 18:34, Politic
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„Am inițiat o premieră la minister: întâlnire cu foști miniștri ai educației și cercetării de după 1990”, a transmis Costreie, vineri, pe Facebook.

Ministrul a anunțat că inițiativa urmărește asigurarea continuității reformelor din sistemul de educație, indiferent de schimbările de la conducerea ministerului.

„Cred că o colaborare reală între foști și actuali miniștri poate ajuta la continuarea reformelor, dincolo de schimbările de mandat. Multe dintre soluțiile care pot să îmbunătățească educația nu trebuie reinventate, dar este nevoie ca proiectele și reformele începute să nu se piardă odată cu fiecare schimbare la conducerea ministerului”, a transmis Sorin Costreie.

Sorin Costreie: Educația nu poate fi reconstruită la fiecare mandat

„Educația nu poate fi reconstruită la fiecare mandat. Este o construcție pe termen lung, deci continuitatea politicilor publice este cu atât mai importantă”, potrivit ministrului Educației.

Costreie a explicat și principiul de la care a pornit inițiativa: „Construim pe ce funcționează, îmbunătățim ce nu funcționează. Iar expertiza trebuie să fie mai presus de afinitățile politice”.

Consiliu consultativ pentru educație și cercetare

Ministrul a precizat că va organiza o întâlnire și cu foștii miniștri care nu au putut participa la prima reuniune. Ulterior, vor fi puse bazele unui consiliu consultativ dedicat temelor esențiale din educație și cercetare.

La întâlnire au participat Ecaterina Andronescu, Monica Anisie și Ligia Deca, Anton Anton, Cristian Adomniței, Alexandru Athanasiu, Daniel Breaz, Mihnea Costoiu, Adrian Curaj, Mihai Dimian, Pavel Năstase și Remus Pricopie.

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