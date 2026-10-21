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Sorin Costreie s-a instalat la Ministerul Educației. Ce i-a urat premierul

Noul ministru al Educației, Sorin Costreie, s-a instalat la sediul instituției de unde își va desfășura activitatea. Luca Niculescu, premierul României, i-a fost alături la ceremonia de primire și, respectiv, predare a mandatului, de către fostul ministru interimar al Educației, Mihai Dimian.
Sorin Costreie s-a instalat la Ministerul Educației. Ce i-a urat premierul
Sursa foto: Facebook/ Luca Niculescu
Coralia Frigea
21 oct. 2026, 15:45, Politic
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Sorin Costreie, noul ministru al Educației și Cercetării, s-a instalat miercuri la sediul de resort. La evenimentul în care fostul ministru al Educației i-a predat mandatul lui Costreie a participat și Luca Niculescu, actualul premier al României.

„Îi mulțumesc ministrului Mihai Dimian pentru efortul depus și le doresc mult succes noilor miniștri, pentru că avem nevoie de o echipă puternică pentru a gestiona acest domeniu vital.

Dincolo de predarea ștafetei, am pus pe masă urgențele care nu mai suportă amânare, în special măsurile necesare în fața recentelor drame din școli”, a transmis Luca Niculescu, printr-o postare pe Facebook.

Noi măsuri în școli, după incidentul din Bistrița

Luca Niculescu a dezvăluit, pe rețelele de socializare, o parte dintre temele discutate în spatele ușilor închise. După incidentul de marți din Bistrița, în urma căruia o profesoară și un elev au fost înjunghiați de un minor, noul premier cere măsuri de prevenție.

„Avem în vedere un plan concret de acțiune, realizat împreună cu Ministerul de Interne, reprezentanții părinților, asociațiile de psihologi și cadrele didactice: prezență activă și preventivă în zonele școlare, toleranță zero față de violență și de portul de arme albe și sprijin psihologic real în fiecare școală unde este nevoie”, a mai explicat prim-ministrul României.

Niculescu a mai anunțat și alte măsuri din Educație, la implementarea cărora vor lucra cei doi miniștri de resort:

  • protejarea și extinderea programelor pentru elevii vulnerabili („Masă sănătoasă”, „Școală după școală”);
  • corectarea graduală a neajunsurilor legislative din trecut, în dialog deschis cu profesorii și sindicatele;
  • digitalizarea educației pentru reducerea decalajelor, pentru debirocratizare și pentru pregătirea elevilor pentru economia viitorului;
  • implementarea RO Wallet (portofelul digital).

Atac la o școală din Bistrița. Ce s-a întâmplat

Un elev de clasa a VII-a a atacat cu un cuțit o profesoară de matematică și un coleg, la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” din Bistrița.

Potrivit lui Vasile Șteopoaie, inspectorul șef al ISJ Bistrița-Năsăud, elevul ar fi venit la școală cu intenția de a ataca un alt copil, de etnie romă, care se află în plasament. Oficialul a calificat incidentul drept un atac rasist, scria Bistrițeanul.

Ancheta urmează să stabilească împrejurările exacte ale atacului, inclusiv motivele agresorului și modul în care acesta a ajuns înarmat în unitatea de învățământ.

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