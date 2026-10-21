Sorin Costreie s-a instalat la Ministerul Educației. Ce i-a urat premierul

Sorin Costreie, noul ministru al Educației și Cercetării, s-a instalat miercuri la sediul de resort. La evenimentul în care fostul ministru al Educației i-a predat mandatul lui Costreie a participat și Luca Niculescu, actualul premier al României.

„Îi mulțumesc ministrului Mihai Dimian pentru efortul depus și le doresc mult succes noilor miniștri, pentru că avem nevoie de o echipă puternică pentru a gestiona acest domeniu vital.