Sorin Costreie s-a instalat la Ministerul Educației. Ce i-a urat premierul

Sorin Costreie, noul ministru al Educației și Cercetării, s-a instalat miercuri la sediul de resort. La evenimentul în care fostul ministru al Educației i-a predat mandatul lui Costreie a participat și Luca Niculescu, actualul premier al României.
„Îi mulțumesc ministrului Mihai Dimian pentru efortul depus și le doresc mult succes noilor miniștri, pentru că avem nevoie de o echipă puternică pentru a gestiona acest domeniu vital.
Luca Niculescu a dezvăluit, pe rețelele de socializare, o parte dintre temele discutate în spatele ușilor închise. După incidentul de marți din Bistrița, în urma căruia o profesoară și un elev au fost înjunghiați de un minor, noul premier cere măsuri de prevenție.
„Avem în vedere un plan concret de acțiune, realizat împreună cu Ministerul de Interne, reprezentanții părinților, asociațiile de psihologi și cadrele didactice: prezență activă și preventivă în zonele școlare, toleranță zero față de violență și de portul de arme albe și sprijin psihologic real în fiecare școală unde este nevoie”, a mai explicat prim-ministrul României.
Niculescu a mai anunțat și alte măsuri din Educație, la implementarea cărora vor lucra cei doi miniștri de resort:
Potrivit lui Vasile Șteopoaie, inspectorul șef al ISJ Bistrița-Năsăud, elevul ar fi venit la școală cu intenția de a ataca un alt copil, de etnie romă, care se află în plasament. Oficialul a calificat incidentul drept un atac rasist, scria Bistrițeanul.
Ancheta urmează să stabilească împrejurările exacte ale atacului, inclusiv motivele agresorului și modul în care acesta a ajuns înarmat în unitatea de învățământ.