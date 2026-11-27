Elevii și profesorii intră, de astăzi, după terminarea cursurilor, în minivacanța de Sfântul Andrei și Ziua Națională a României.

Aceștia vor avea, anul acesta, două zile libere consecutive, luni, 30 noiembrie, și marți, 1 decembrie, care, pentru că vin imediat după weekend, le oferă o minivacanță prelungită.

Ei revin în bănci miercuri, 2 decembrie 2026.

Cele două zile libere sunt sărbători legale și se aplică atât angajaților din învățământ, cât și celorlalți salariați din sistemul bugetar.

Modulul al doilea se încheie pe 22 decembrie

După minivacanță, elevii vor continua modulul al doilea de cursuri, care se încheie marți, 22 decembrie 2026.

Următoarea perioadă de vacanță va fi cea de iarnă, programată în intervalul 23 decembrie 2026 – 10 ianuarie 2027.

Calendarul anului școlar 2026-2027. Când sunt programate următoarele vacanțe

Potrivit structurii anului școlar 2026-2027, publicată în Monitorul Oficial, cursurile sunt organizate în cinci module, separate de cinci vacanțe. Anul școlar are, ca regulă generală, 36 de săptămâni de cursuri.

Calendarul este următorul

Modulul 1: 7 septembrie – 23 octombrie 2026

Vacanța intersemestrială: 24 octombrie – 1 noiembrie 2026

Modulul 2: 2 noiembrie – 22 decembrie 2026

Vacanța de iarnă: 23 decembrie 2026 – 10 ianuarie 2027

Modulul 3: 11 ianuarie – 12, 19 sau 26 februarie 2027, în funcție de calendarul stabilit la nivel județean

Vacanța mobilă („vacanța de schi”): o săptămână, în perioada 15 februarie – 7 martie 2027

Modulul 4: începe pe 22 februarie, 1 martie sau 8 martie 2027, în funcție de săptămâna de vacanță aleasă, și se încheie pe 23 aprilie

Vacanța de primăvară: 24 aprilie – 4 mai 2027

Modulul 5: 5 mai – 18 iunie 2027

Vacanța de vară: 19 iunie – 5 septembrie 2027

Vacanța mobilă, cunoscută și drept vacanța de schi, va fi stabilită de inspectoratele școlare județene și de Inspectoratul Școlar al Municipiului București.

Cele trei intervale posibile sunt 15-21 februarie, 22-28 februarie sau 1-7 martie 2027.

Când se încheie anul școlar pentru elevii de clasa a VIII-a și a XII-a

Data încheierii cursurilor diferă în funcție de nivelul și forma de învățământ.

Astfel, pentru elevii claselor a XII-a de zi, respectiv a XIII-a seral și cu frecvență redusă, anul școlar va avea 34 de săptămâni și se va încheia vineri, 4 iunie 2027.

Elevii claselor a VIII-a vor termina cursurile vineri, 11 iunie 2027, după 35 de săptămâni de școală.

În cazul claselor din învățământul liceal, filiera tehnologică, cu excepția clasei a IX-a și a claselor terminale menționate, precum și al claselor din învățământul profesional, anul școlar va avea 37 de săptămâni și se va încheia vineri, 25 iunie 2027.

Pentru învățământul postliceal, durata cursurilor este stabilită prin planurile de învățământ în vigoare.

O modificare față de structura anului școlar precedent este excluderea clasei a IX-a de la regula celor 37 de săptămâni aplicabilă filierei tehnologice. Excepția este prevăzută în Ordinul nr. 3.194/2026.

Când au loc „Școala altfel” și „Săptămâna verde”

Programele naționale „Școala altfel” și „Săptămâna verde” desfășoară în perioada 7 septembrie 2026 – 23 aprilie 2027.

Fiecare program are o durată de cinci zile consecutive lucrătoare, iar perioada exactă este stabilită de fiecare unitate de învățământ.

Cele două programe trebuie organizate în intervale de cursuri diferite

În cazul claselor din învățământul liceal tehnologic și al celor din învățământul profesional, în perioadele dedicate acestor programe pot fi organizate și activități de instruire practică, în concordanță cu obiectivele fiecăruia.

Activități practice sunt prevăzute și pentru învățământul postliceal.

Școlile au avut obligația de a comunica elevilor și părinților, până la 1 aprilie 2026, structura detaliată a anului școlar, inclusiv perioadele stabilite pentru cele două programe și celelalte elemente flexibile ale calendarului.