Invenția se numește InvisiSpeech și a fost dezvoltată la Institutul Federal Elvețian de Tehnologie din Zürich (ETH Zürich), sub coordonarea profesorului Christian Holz. Dispozitivul seamănă cu un mic aparat dentar, fixat între una dintre măselele din spate și obraz. În interior se află un senzor, o baterie și componentele necesare transmiterii wireless a datelor. Nu presupune implanturi și nici intervenții chirurgicale. Utilizatorul îl poate introduce și scoate din gură atunci când dorește.

Cum poți vorbi cu inteligența artificială fără să miști buzele

Secretul se află în vibrațiile aproape imperceptibile produse în interiorul gurii. Utilizatorul formează cuvintele cu limba, asemenea vorbirii obișnuite, dar fără să emită sunete și fără să-și miște vizibil buzele. Senzorul detectează vibrațiile, apoi transmite informațiile către un smartphone. Un model de inteligență artificială le interpretează și identifică instrucțiunea.

Practic, poți cere telefonului să execute o comandă fără ca cei din jur să audă sau să observe ceva. Spre deosebire de tehnologiile care încearcă să interpreteze activitatea creierului, InvisiSpeech nu citește gânduri. El recunoaște mișcările și vibrațiile produse atunci când utilizatorul formează intenționat cuvinte.

Dispozitivul, testat pe 15 persoane. Cât de bine funcționează

În experimentele realizate până acum, dispozitivul a recunoscut corect aproximativ 90% dintre cele 50 de comenzi prestabilite în limba engleză. La studiu au participat 15 voluntari, iar sistemul a necesitat doar o scurtă calibrare pentru fiecare utilizator.

Un avantaj important este că zgomotul ambiental afectează foarte puțin rezultatele. Dispozitivul nu depinde de un microfon obișnuit, care ar putea avea dificultăți într-o gară aglomerată sau într-o încăpere zgomotoasă. Cercetătorii au testat inclusiv pornirea și oprirea unor aparate, solicitarea discretă de informații în timpul unei ședințe și folosirea ochelarilor inteligenți pentru traduceri.

Ai putea vorbi cu ChatGPT în tren, fără să știe nimeni

Echipa din Zürich urmărește ca tehnologia să poată susține, în viitor, conversații întregi cu inteligența artificială. De exemplu, o persoană ar putea adresa în tăcere o întrebare unui asistent AI în timpul unei călătorii cu trenul. Răspunsul ar urma să fie transmis prin căști. Același sistem ar putea permite consultarea unor informații personale într-un spațiu public, fără ca utilizatorul să fie nevoit să vorbească.

Profesorul Christian Holz consideră că tehnologia poate deschide o nouă modalitate de interacțiune cu inteligența artificială, prin instrucțiuni formulate natural, dar invizibile pentru cei din jur. Dispozitivul ar putea fi util și persoanelor care au dificultăți de comunicare, precum și utilizatorilor de ochelari inteligenți. Pentru moment, însă, InvisiSpeech rămâne un prototip iar cercetătorii trebuie să îmbunătățească recunoașterea propozițiilor lungi și să verifice dacă funcționează la fel de bine când utilizatorul merge sau se deplasează rapid.