România se construiește în fiecare zi, prin munca, ambiția și implicarea oamenilor, indiferent de domeniul în care activează. Acesta este mesajul pe care Banca Transilvania îl transmite în campania lansată cu ocazia Zilei Naționale, printr-un spot care reunește personalități din sport, cultură și antreprenoriat. Printre acestea se numără Gheorghe Hagi, Simona Halep, Nadia Comăneci, Mihai Covaliu, Tibi Ușeriu, Oana Pellea și Anastasia Soare.

„Dacă fiecare dintre noi își face bine partea, în «țara care îi poartă numele», împreună putem construi o Românie mai bună” este mesajul campaniei din acest an. Prin acesta, banca transmite atât o urare de Ziua Națională, cât și un îndemn adresat românilor: fiecare poate contribui la dezvoltarea țării prin felul în care își face treaba.

Campania este construită în jurul unor valori precum munca, ambiția, încrederea și perseverența, iar mesajul nu se limitează la performanța dintr-un anumit domeniu.

De la performanța sportivă la antreprenoriatul construit peste granițe

Personalitățile care apar în spot au povești și parcursuri diferite, dar sunt unite de rezultatele obținute în domeniile lor. Gheorghe Hagi și Simona Halep sunt două dintre numele care au dus sportul românesc în atenția publicului internațional. Hagi este considerat unul dintre cei mai importanți fotbaliști români, în timp ce Halep a ajuns pe primul loc în clasamentul mondial de tenis feminin.

Nadia Comăneci, prima gimnastă din lume care a primit nota 10 la Jocurile Olimpice, și Mihai Covaliu, campion olimpic la scrimă și actual președinte al Comitetului Olimpic și Sportiv Român, completează lista sportivilor din campanie. Lor li se alătură Tibi Ușeriu, cunoscut pentru participarea la competiții de ultramaraton desfășurate în condiții extreme.

Dincolo de sport, spotul le aduce împreună și pe actrița Oana Pellea, una dintre figurile cunoscute ale teatrului și cinematografiei românești, și pe Anastasia Soare. Aceasta din urmă este apariția surpriză a campaniei din acest an.

Anastasia Soare este antreprenoare americană de origine română și fondatoarea unui brand internațional din industria frumuseții. Povestea sa aduce în campanie perspectiva unei reușite construite în afara României, prin ambiție și dezvoltarea unei afaceri care a ajuns cunoscută la nivel internațional. Astfel, mesajul campaniei depășește zona sportului și vorbește și despre performanța în antreprenoriat.

O campanie de 1 Decembrie despre contribuția fiecăruia

În anii trecuți, Banca Transilvania a transmis mesaje de Ziua Națională prin intermediul unor personalități cunoscute din sportul românesc, printre care Simona Halep, Nadia Comăneci și Gheorghe Hagi, alături de olimpici și alte nume din fotbal și tenis.

Campania din acest an păstrează ideea de a aduce în prim-plan români care au obținut performanțe, dar extinde perspectiva către mai multe domenii. Mesajul nu este doar despre cei care au ajuns în vârful carierei, ci și despre responsabilitatea fiecăruia de a contribui, prin munca de zi cu zi, la comunitatea din care face parte.

Pentru Banca Transilvania, Ziua Națională devine astfel un prilej de a vorbi despre România prin oamenii săi și prin lucrurile pe care fiecare le poate face pentru viitorul țării.