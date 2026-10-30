Recunoscător pentru cariera sa de fotbalist, fostul atacant al naționalei, Ciprian Marica, spune că a simțit nevoia să dea înapoi o parte din ce a primit. Astfel a luat naștere Academia Năstase & Marica Sports Club, care reprezintă mai mult decât o bază sportivă. De la inaugurarea sa și până în prezent, a devenit o veritabilă comunitate care aduce împreună copii, părinți, sportivi de performanță și oameni care cred în beneficiile unui stil de viață activ.

Ciprian Marica a creat academia din dorința sa de a lăsa o moștenire sustenabilă și de a le oferi copiilor nu doar rampa de lansare către marea performanță, ci și o educație bazată pe disciplină, rigoare și respect.

„Copiii din România au nevoie de o infrastructură corectă, la standarde internaționale, acolo unde ei visează, de multe ori, să ajungă. Totodată am simțit nevoia ca după o carieră în fotbal, o carieră de sportiv, să dau ceva înapoi României și copiilor din România. Fotbalul mi-a oferit mai mult decât speram, mai mult decât îmi doream. Ca fost fotbalist, generațiile noi uită deja că ai jucat și atunci cum poți să rămâi conectat cu ei? Trebuie să le împărtășești din experiențele pe care tu le-ai trăit, să le oferi condiții ca ei să se dezvolte și să facă performanță. Mulți dintre ei visează să devină mari fotbaliști și au nevoie de repere”, a povestit Ciprian Marica pentru Mediafax.

Totodată, Ciprian Marica a răspuns fără ezitare apelului lansat de Vodafone România și a devenit mentor în proiectul Gen10, care pornește în căutarea viitorilor campioni ai României. A făcut acest pas din convingerea că totul devine posibil atunci când crezi cu adevărat în visul tău și muncești pentru el, zi de zi.

Auzim tot mai rar de campioni români. Nu pentru că România nu mai are copii talentați, ci pentru că mulți dintre ei nu ajung să fie văzuți. Taxele, echipamentul, drumurile la antrenamente și la competiții cad aproape în întregime pe umerii familiilor, iar pentru mulți dintre copii drumul spre performanță se oprește înainte să înceapă.

De la această realitate pornește GEN10, programul lansat de Vodafone România, care își propune să descopere și să susțină următoarea „generație de 10” a României în două sporturi cu tradiție: gimnastica și fotbalul. Numele trimite la primul 10 din istoria gimnasticii, obținut de Nadia Comăneci la Montreal, acum 50 de ani. Douăzeci și unu de copii, 10 gimnaste și 11 fotbaliști, vor primi burse și un an de mentorat de la doi campioni: Nadia Comăneci la gimnastică și Ciprian Marica la fotbal.

„Atunci când oamenii îți spun că nu se poate e, de fapt, o oportunitate pe care ei nu o văd”

Ciprian Marica știe din propria experiență cât contează să nu renunți. Când a preluat baza sportivă din București pe care o conduce astăzi, alături de Ilie Năstase, aceasta se afla într-o stare avansată de degradare, iar mulți nu credeau în proiect.

„Am intrat cu emoții, cu teamă și m-am gândit: oare pot să fac lucrul acesta? Oare o să reușesc? Sincer, am fost încăpățânat și n-am renunțat. Oamenii îmi spuneau: ce rost are? Bagi bani în sport? Și m-am ambiționat. L-am avut pe Gheorghe Hagi ca reper. Un om ambițios care mi-a arătat că se poate, chiar dacă lumea îți spune că nu. Atunci când oamenii îți spun că nu se poate e, de fapt, o oportunitate pe care ei nu o văd”, a spus fostul sportiv.

Aceeași încăpățânare o caută acum la copiii din GEN10. „Sportul are puterea de a schimba destine, dar adevărata performanță apare atunci când un copil învață să creadă în el”, a declarat Marica. „Și este misiunea noastră să-i facem să-și dorească mai mult.”

Cum funcționează GEN10

Programul se adresează fetițelor cu vârste între 5 și 8 ani pentru gimnastică și băieților cu vârste între 8 și 14 ani pentru fotbal, care locuiesc în România. Înscrierea este gratuită și se face de către părinți sau tutori, exclusiv pe gen10.ro până pe 31 octombrie. Părinții încarcă până la patru clipuri video, de cel mult 40 de secunde fiecare, în care copilul execută mișcările indicate de echipele mentorilor. Materialele sunt evaluate de Nadia Comăneci, Ciprian Marica și echipele lor.

Douăzeci și unu de burse nu pot acoperi, singure, o nevoie resimțită la nivel national, însă mentorii speră ca programul să aibă un efect mai larg și GEN10 devină o adevărată mișcare, ce va influența în bine noile generații. Iar Ciprian Marica își asumă un obiectiv simplu: „Voi încerca să-i ajut pe acești copii să aibă o șansă reală în ceea ce înseamnă sportul.”

Îndemnul lui Ciprian Marica este simplu și puternic: cât mai mulți români să aleagă mișcarea și un stil de viață activ și echilibrat. La Academia pe care o conduce, acest îndemn a prins deja viață. Aici s-a format o comunitate frumoasă, în care copii și adulți vin cu aceeași bucurie să se antreneze la fotbal, tenis sau padel, ori să descopere baschetul, pickleball, padbolul și multe alte sporturi, de echipă sau individuale. Pentru că sportul vorbește un limbaj universal. Schimbă mentalități, clădește disciplină și deschide, pas cu pas, drumul către succesul pe care fiecare și-l dorește.