De Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, Fundația Vodafone lansează

www.hidigital.ro, o platformă educațională gratuită dedicată persoanelor de peste 65 de ani, care oferă seniorilor acces la lecții practice și ușor de urmărit pentru utilizarea tehnologiei cu mai multă încredere, autonomie și siguranță. Resursele sunt utile și familiilor, voluntarilor, bibliotecarilor, asistenților sociali și organizațiilor care îi ajută pe vârstnici să-și dezvolte competențele digitale.

Platforma extinde astfel în mediul online programul Hi Digital, derulat până acum prin ateliere desfășurate cu prezență fizică, și face resursele accesibile seniorilor din întreaga țară. Vârstnicii care nu pot participa la cursurile organizate în biblioteci sau centre de zi beneficiază acum de acces permanent la materiale educaționale practice și interactive, prezentate într-un limbaj clar și prietenos.

„Prin Hi Digital, vrem ca tehnologia să devină un sprijin real în viața fiecărui senior, nu o barieră. Ne dorim ca aceștia să pășească în lumea tehnologiei cu încredere, curaj și bucuria de a descoperi că niciodată nu este prea târziu să învețe ceva nou. Noua platformă le oferă posibilitatea de a învăța pas cu pas, în propriul ritm, cum să rămână aproape de cei dragi, să acceseze servicii utile și să navigheze în siguranță în mediul online. Dincolo de competențele digitale, vorbim de mai multă autonomie, încredere și participare în viața comunității. Credem că fiecare senior trebuie să aibă șansa de a descoperi oportunitățile lumii digitale”, a declarat Angela Galeța, directorul Fundației Vodafone România.

Conținutul este structurat în șapte module principale: dispozitive digitale și internet; utilizarea telefonului inteligent; conectarea cu alte persoane; divertisment și cumpărături online; hobby-uri și călătorii; identificarea escrocheriilor și fraudelor online; servicii bancare online. Lecțiile includ explicații pas cu pas, tutoriale și exerciții practice, iar fiecare utilizator poate învăța în propriul ritm, poate întrerupe cursul și relua ulterior parcursul, de unde a rămas. Conținutul urmează să fie actualizat constant prin adăugarea de noi lecții, resurse și funcționalități adaptate nevoilor utilizatorilor.

Pe lângă cursurile online, platforma include informații despre atelierele Hi Digital cu prezență fizică în biblioteci și centre de zi, unde seniorii pot primi sprijin și pot socializa.

Hi Digital este un program gratuit de învățare non-formală, dedicat persoanelor de peste 65 de ani, care sprijină seniorii să integreze tehnologia în viața de zi cu zi și să devină mai autonomi. Până în prezent, peste 12.000 de seniori și-au dezvoltat competențele digitale prin atelierele Hi Digital desfășurate în biblioteci și centre de zi. Rezultatele arată un impact concret al programului: 94% dintre participanți spun că folosesc telefonul inteligent cu mai multă încredere, iar 86% comunică mai des cu cei dragi. În România, inițiativa se bazează pe o rețea de 25 de biblioteci partenere. Programul Hi Digital se desfășoară în prezent și în Anglia, Cehia, Irlanda, Luxemburg și Olanda.

Despre Fundația Vodafone

De 28 de ani, punem la un loc resursele noastre și ale partenerilor noștri pentru ca împreună să construim proiecte incluzive și durabile. Apelăm la tehnologie și la inovație socială și investim în dezvoltarea comunităților defavorizate din România. Modernizăm secții de terapie intensivă neonatală și susținem programe de educație digitală care pregătesc copii și tineri pentru meseriile viitorului și ajută vârstnicii să nu se simtă excluși într-o lume tot mai digitalizată. Ne implicăm în acțiuni de combatere a violenței domestice și a fenomenului de bullying. Din aprilie 2016, alături de celelalte fundații Vodafone din întreaga lume, am îmbunătățit viața a peste 305 de milioane de persoane. Suntem o organizație neguvernamentală românească înființată în 1998, cu statut caritabil, distinctă și independentă de operațiunile comerciale ale companiei Vodafone România. Mai multe detalii despre programele noastre se regăsesc pe www.fundatiavodafone.ro, http://jurnaldebine.fundatiavodafone.ro/ și www.facebook.com/fundatiavodafone.