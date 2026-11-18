Proiectul, estimat la aproximativ cinci miliarde de dolari, prevede un hotel de cinci stele cu 4.000 de apartamente și o suprafață artificială lunară pe care turiștii vor putea explora cratere și participa la activități inspirate din pregătirea astronauților, relatează publicația germană Bild.

O Lună artificială de 271 de metri, cu hotel de cinci stele

Proiectul dezvoltat de compania canadiană Moon World Resorts propune construirea unei structuri sferice uriașe, cu un diametru de 271 de metri. Întregul ansamblu ar urma să atingă o înălțime de 312 metri.

În interiorul sferei este prevăzut un hotel de cinci stele, cu aproximativ 4.000 de apartamente, alături de o zonă special amenajată pentru simularea mediului lunar.

Complexul ar urma să includă restaurante, magazine, spații pentru evenimente, centre de relaxare și o lagună artificială. Planurile dezvoltatorilor prevăd inclusiv un sistem de transport pe monorai, destinat deplasării vizitatorilor în interiorul resortului.

Elementul central al proiectului este însă reproducerea, la scară impresionantă, a peisajului de pe satelitul natural al Pământului.

500 de dolari pentru o experiență de 90 de minute „pe Lună”

Potrivit planurilor prezentate de dezvoltatori, vizitatorii vor avea acces la o suprafață de aproximativ 49.000 de metri pătrați amenajată pentru a imita terenul lunar.

Turiștii ar urma să poată merge pe un sol artificial asemănător celui de pe Lună, să exploreze o replică a unei baze lunare și să participe la activități inspirate din antrenamentele astronauților.

Experiența ar dura aproximativ 90 de minute, iar prețul estimat al unui bilet este de 500 de dolari, echivalentul a circa 430 de euro, conform publicației germane.

Un astronaut al misiunii Artemis II, implicat în proiect

Pentru a oferi un grad cât mai ridicat de realism experienței, dezvoltatorii au apelat la astronautul canadian Jeremy Hansen, participant la misiunea Artemis II din aprilie 2026.

În cadrul misiunii, Hansen a survolat Luna, inclusiv regiunea aflată pe partea sa îndepărtată, apropiindu-se la aproximativ 6.500 de kilometri de suprafața acesteia.

Astronautul s-a alăturat proiectului în calitate de consultant în domeniul spațial. El ar urma să contribuie la proiectarea peisajului artificial, a bazei lunare și a activităților de pregătire destinate turiștilor.

Hansen a descris impresia puternică produsă de relieful lunar, remarcând structurile neobișnuite ale suprafeței și dimensiunile formațiunilor observate.

La rândul său, Michael Henderson, cofondator al Moon World Resorts, a subliniat că autenticitatea reprezintă una dintre prioritățile proiectului.

„Autenticitatea este foarte importantă pentru noi, pentru că trebuie să îi impresionăm pe astronauți”, a declarat Henderson.

Investiție de cinci miliarde de dolari. Compania visează la zece resorturi

Costul estimat pentru realizarea unui singur complex este de aproximativ cinci miliarde de dolari.

Pe termen lung, dezvoltatorii iau în calcul construirea a până la zece astfel de resorturi în diferite regiuni ale lumii, în încercarea de a transforma simularea explorării lunare într-o nouă atracție a turismului de lux.

Deocamdată, proiectul se află în faza de planificare și prezentare conceptuală. Nu a fost anunțată o amplasare definitivă, nu sunt confirmați partenerii pentru realizarea investiției și nu există o dată stabilită pentru începerea construcției.