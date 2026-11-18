Prosoapele se întăresc și încep să miroasă a umed chiar dacă sunt spălate des. De vină sunt resturile de detergent, de balsam și de calcar care rămân între fibre după fiecare spălare.

Italienii rezolvă problema cu jumătate de cană de oțet alb, pusă o dată pe lună în compartimentul pentru balsam.

Oțetul dizolvă depunerile, iar prosoapele redevin moi și absorbante.

Există însă o greșeală pe care nu trebuie să o faci niciodată când folosești oțet la spălat.