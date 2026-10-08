Jeff Bezos prezice o nouă eră a inteligenței artificiale: doar trei zile de muncă pe săptămână și un singur salariu pentru întreaga familie

Într-un interviu acordat Fox News, miercuri, 7 octombrie, miliardarul american a prezentat planurile sale pentru inteligența artificială și explorarea spațială. Bezos consideră că Statele Unite trebuie să câștige competiția cu China pentru revenirea oamenilor pe Lună.

Interviul a avut loc la fabrica Blue Origin din Cape Canaveral, Florida, unde compania dezvoltă tehnologii pentru lansări spațiale și viitoare misiuni lunare.

Jeff Bezos: AI ar putea permite oamenilor să lucreze doar trei zile pe săptămână

Una dintre cele mai surprinzătoare previziuni ale lui Bezos privește viitorul muncii. Fondatorul Amazon consideră că inteligența artificială va crește atât de mult productivitatea, încât unele familii nu vor mai avea nevoie de două venituri pentru a se întreține.

Alți angajați ar putea decide să lucreze doar trei zile pe săptămână, fără să-și sacrifice nivelul de trai. „Unii oameni vor decide că își pot întreține familia lucrând trei zile pe săptămână”, a declarat Bezos. El vine chiar cu un scenariu care frizează utopia: productivitatea suplimentară generată de AI ar putea crea chiar o situație în care companiile vor avea dificultăți în recrutarea angajaților. Și asta pentru că oamenii vor alege să muncească din ce în ce mai puțin.

Bezos estimează că inteligența artificială ar putea aduce creșteri de productivitate de două cifre în economie. Declarațiile sale vin însă într-un moment destul de agitat. Amazon a eliminat aproximativ 30.000 de posturi corporative de la sfârșitul anului trecut, aspect amintit de jurnalistul Bret Baier în timpul interviului.

Bezos a explicat că Amazon se află într-o situație particulară, după extinderea considerabilă a personalului în timpul pandemiei. El a recunoscut temerile privind dispariția locurilor de muncă, dar a respins scenariile potrivit cărora AI va avea exclusiv consecințe negative asupra angajaților. Previziunile sale rămân însă ipotetice. Creșterea productivității nu are cum să garanteze automat reducerea programului de lucru sau majorarea veniturilor.

Centre de date în spațiu și peste 50.000 de sateliți

O altă parte a planurilor prezentate de Bezos privește mutarea infrastructurii informatice în spațiu. Prin proiectul Sunrise, Blue Origin urmărește dezvoltarea unor centre de date orbitale, alimentate de energia solară. Potrivit miliardarului, compania a depus o solicitare la Comisia Federală pentru Comunicații din Statele Unite pentru lansarea a peste 50.000 de sateliți destinați acestui proiect.

„Da, putem pune centre de date în spațiu. Și există un motiv întemeiat pentru asta”, a declarat Bezos. Ideea apare într-un moment în care extinderea infrastructurii AI ridică probleme privind consumul de electricitate și costurile energetice.

Centrele de date necesită cantități importante de energie pentru alimentarea serverelor și răcirea echipamentelor. Totuși, proiectul Blue Origin se află în faza de dezvoltare și autorizare. Bezos nu a prezentat un calendar concret pentru funcționarea comercială a unei asemenea rețele.

„Trebuie să învingem China”. Bezos vrea o bază permanentă pe Lună

Explorarea spațială ocupă un loc central în strategia fondatorului Amazon. Bezos consideră că Statele Unite trebuie să ajungă din nou pe Lună înaintea Chinei și și-a exprimat încrederea că o aselenizare americană cu echipaj uman este posibilă în 2028. „Trebuie să învingem China în cursa către Lună și cred că o vom face”, a afirmat el. Obiectivul nu este însă doar trimiterea unor astronauți pentru o misiune de scurtă durată.

Bezos susține că NASA și Blue Origin trebuie să dezvolte capacitatea de a transporta regulat echipamente și materiale pe suprafața lunară. Aceste transporturi ar permite construirea unei baze permanente, capabile să susțină o prezență umană de lungă durată.

Miliardarul consideră Luna o etapă esențială înaintea explorării planetei Marte, datorită distanței relativ mici față de Pământ și resurselor disponibile. Solul lunar ar putea fi folosit pentru fabricarea celulelor solare, iar oxigenul obținut local ar putea contribui la producerea combustibilului pentru rachete. „Nu va fi doar o misiune după care plecăm. Va fi o adevărată bază lunară sustenabilă”, a explicat Bezos.

Blue Origin pregătește noi lansări. Obiectivul final: o rachetă în fiecare minut

Bezos a mai dezvăluit și amploarea investițiilor în compania sa spațială. El susține că a investit personal 28 de miliarde de dolari în Blue Origin, iar compania a atras recent încă 10 miliarde de dolari de la investitori externi. O eventuală listare la bursă ar putea avea loc peste câțiva ani. Compania pregătește revenirea în zbor a rachetei New Glenn în decembrie, după explozia produsă în timpul unui test de motor, în luna mai.

Următoarea misiune ar urma să transporte Blue Ring, un vehicul conceput pentru deplasarea încărcăturilor între diferite orbite și către destinații mai îndepărtate. Blue Origin construiește și trei platforme suplimentare de lansare.

Planuri ambițioase dar cât de exagerate sunt?

Planurile pe termen lung sunt însă mult mai ambițioase decât actualul ritm al industriei spațiale. „Obiectivul nostru este să zburăm în fiecare zi. Apoi, în fiecare oră. Iar după aceea, în fiecare minut”, a declarat Bezos.

El a recunoscut că inclusiv membrii propriei echipe consideră această perspectivă exagerată. Pentru fondatorul Amazon, dezvoltarea inteligenței artificiale și industrializarea spațiului fac parte din aceeași transformare tehnologică. Viziunea sa presupune o economie în care oamenii ar putea munci mai puțin, infrastructura digitală s-ar extinde dincolo de Pământ, iar Luna ar deveni o destinație permanentă.