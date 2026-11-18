Daithi O’Corrain, cunoscut și sub numele de David Curran, a fost pus sub acuzare de un juriu federal din New York. Actul de acuzare a fost făcut public marți, 17 noiembrie, scrie Euronews. Incidentul s-a petrecut pe 11 aprilie 2026, dar detaliile privind amploarea distrugerilor au devenit publice odată cu anunțul procurorilor americani.

A intrat în avion, s-a baricadat și a distrus aparatura din cabină

Potrivit anchetatorilor, O’Corrain a trecut de măsurile de securitate ale aeroportului Shannon și a ajuns la un avion C-130 Hercules al Gărzii Naționale Aeriene a Statelor Unite, parcat în incinta aeroportului. Bărbatul ar fi pătruns în aeronavă și s-ar fi baricadat în interior, unde a început să distrugă echipamentele.

Procurorii susțin că a tăiat cabluri electrice și conducte hidraulice și a spart toate instrumentele de bord din cabina piloților. Avariile nu s-au limitat la interior. Suspectul ar fi lovit și exteriorul avionului cu un topor, provocând distrugeri suplimentare. Anchetatorii îl acuză și că a introdus bile metalice în rezervoarele de combustibil ale aeronavei.

An Irish man has been charged with severely damaging a US military C-130 aircraft, smashing its interior and exterior and stuffing ball bearings into its fuel tank, leaving it beyond repair. Video: RT https://t.co/kdFzxGBG1R — PressTV Extra (@PresstvExtra) November 17, 2026

Avionul de 60 de milioane de dolari nu va mai zbura

Parchetul federal din Districtul Sudic al New Yorkului a anunțat că aeronava a fost practic distrusă în urma incidentului. „Pagubele provocate au făcut avionul inutilizabil, iar aeronava, evaluată la aproximativ 60 de milioane de dolari, nu va mai reveni în serviciul activ”, au transmis procurorii americani. Anchetatorii consideră că atacul nu a fost unul spontan. Potrivit acestora, O’Corrain ar fi petrecut luni întregi pregătindu-l. Autoritățile nu au precizat deocamdată motivul atacului.

Suspectul riscă până la 10 ani de închisoare în SUA

O’Corrain a fost arestat imediat după incident de poliția irlandeză, An Garda Síochána. În Irlanda, el a fost acuzat de distrugere și pătrundere ilegală. Susținătorii săi îl descriu drept un activist independent pentru pace. În Statele Unite, bărbatul este acuzat de distrugerea unor bunuri aparținând guvernului federal, infracțiune pentru care riscă până la 10 ani de închisoare dacă va fi găsit vinovat. Documentele judiciare arată că autoritățile americane intenționează să îl aducă în fața instanței federale din New York.