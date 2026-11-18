„Ești o persoană activă, nu faci parte din categoriile scutite de la plata contribuției, deci trebuie să plătești”, a declarat președintele interimar al CNAS, Larisa Mezinu-Bălan, potrivit Maszol.

Ea a vorbit la o conferință despre sănătate și a cerut ca statul să intervină imediat pentru a-i obliga pe cei fără venituri să plătească.

2,9 milioane de neasigurați

În evidențele CNAS figurează aproximativ 2,9 milioane de neasigurați, adică circa 15% din populație. 99% dintre ei au sub 60 de ani. Mezinu-Bălan s-a declarat nedumerită de faptul că nu se știe din ce trăiesc cei fără venituri. „Sunt convinsă că asta aduce bani în sănătate; am făcut calculele, știm exact despre ce sumă e vorba”, a spus ea.

Șefa CNAS nu a spus însă cât ar câștiga sistemul și cum s-ar colecta banii. Nu a explicat nici cum ar fi făcută diferența între cei care trăiesc din economii și cei care chiar nu își permit să plătească, notează Maszol.

În prezent, persoanele fără venituri pot plăti voluntar CASS prin declarația unică. În 2026, contribuția este de 2.430 de lei pe an.

Românii din diaspora, văzuți ca „risc”

Mezinu-Bălan a vorbit și despre românii plecați în străinătate care figurează încă pe listele medicilor de familie din țară. Ea a recunoscut că o parte dintre cei 2,9 milioane de neasigurați nu mai locuiesc în România.

Șefa CNAS a spus că aceștia vin acasă în concediile de vară și folosesc pachetul minimal de servicii, inclusiv la urgențe și la medicul de familie, ceea ce a numit un risc pentru sistem. Nu a prezentat date despre câți români din diaspora vin în țară special pentru tratament și cât costă acest lucru.

Potrivit legii, pachetul minimal este un drept al oricărui cetățean neasigurat, nu un favor. Include urgențele medico-chirurgicale, anumite controale de depistare și monitorizarea sarcinii.

Ce se întâmplă cu CASS pe pensii

Șefa CNAS a amintit că plata CASS pentru partea din pensie care depășește 3.000 de lei, introdusă din august 2025, este temporară. Măsura expiră pe 31 decembrie 2027, iar dacă Parlamentul nu schimbă legea, pensiile vor fi din nou scutite din 2028. „Atenție, expiră pe 31 decembrie 2027! Dacă vrem sustenabilitate, trebuie să luăm și alte măsuri și să păstrăm echilibrul fondului”, a avertizat ea.