Actrița Selma Blair, reținută după un incident la bordul unui avion. FBI a deschis o anchetă

Incidentul s-a produs în timpul unui zbor Delta Air Lines, iar actrița în vârstă de 54 de ani a fost preluată de autorități duminică seara, după ce aeronava a ajuns la poarta de debarcare de pe Aeroportul Internațional John F. Kennedy din New York, potrivit The Independent.

Două însoțitoare de bord ar fi fost rănite

Port Authority of New York and New Jersey a transmis că Blair ar fi avut un comportament agresiv fizic în timpul zborului și că două însoțitoare de bord au fost rănite.

Selma Blair și una dintre membrele echipajului au fost transportate ulterior la spital pentru evaluare medicală, au precizat autoritățile. Nu au fost furnizate informații despre natura sau gravitatea eventualelor leziuni.

FBI a preluat investigația privind circumstanțele incidentului. La momentul relatării cazului nu fuseseră comunicate informații despre eventuale acuzații penale formulate împotriva actriței.

Nici compania aeriană nu oferise imediat o poziție publică referitoare la incident.

Reprezentantul actriței invocă o urgență medicală

Un reprezentant al Selmei Blair a transmis mai multor publicații americane că actrița ar fi suferit o urgență medicală, situație despre care susține că a dus la comportamentul reclamat la bordul aeronavei.

Autoritățile nu au oferit însă detalii suplimentare despre starea medicală a actriței sau despre modul în care aceasta ar fi influențat incidentul. Ancheta FBI urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-au produs evenimentele.

În lipsa unei decizii a procurorilor sau a unei instanțe, acuzațiile privind comportamentul actriței reprezintă în acest moment susținerile autorităților implicate în caz.

Selma Blair, cunoscută din „Cruel Intentions” și „Hellboy”

Selma Blair este cunoscută publicului internațional pentru rolurile interpretate în producții precum „Cruel Intentions”, lansat în 1999, „Legally Blonde”, din 2001, și „Hellboy”, din 2004.

În ultimii ani, actrița a devenit și una dintre vocile cunoscute din Statele Unite în domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilități. Blair a anunțat în 2018 că a fost diagnosticată cu scleroză multiplă.

În 2023, ea a participat alături de președintele de atunci al SUA, Joe Biden, la un eveniment organizat la Casa Albă pentru marcarea aniversării Americans with Disabilities Act.

Investigația privind incidentul de la bordul avionului continuă, FBI urmând să stabilească dacă există elemente care justifică formularea unor acuzații.