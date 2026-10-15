De la cinci ore la coadă pentru carne la o economie de 1.000 de miliarde de dolari. Transformarea spectaculoasă a Poloniei și unde se află România

Ascensiunea economică a Poloniei, de la penuria ultimilor ani ai comunismului la statutul de una dintre cele mai mari 20 de economii ale lumii, este descrisa într-un amplu reportaj din The Guardian. Schimbarea este vizibilă chiar în centrul Varșoviei. Turnul Varso, înalt de 310 metri, domină Palatul Culturii și Științei, construit în perioada stalinistă.

Pentru reprezentanții companiei care deține zgârie-norul, diferența de înălțime simbolizează distanța parcursă de Polonia de la comunism la economia modernă. Dar transformarea nu se măsoară doar în clădiri spectaculoase.

De la cinci ore la coadă pentru mâncare la o economie de peste 1.000 de miliarde de dolari

Marcin Bosacki, viceministrul polonez de Externe, își amintește că în anii 1980 aștepta până la cinci ore după școală pentru a cumpăra unt și carne. Polonia traversa atunci una dintre cele mai dificile perioade ale regimului comunist, marcată de legea marțială și de lipsurile economice.

Mișcarea Solidaritatea, formată în jurul muncitorilor din șantierele navale de la Gdańsk, a contribuit decisiv la schimbările politice care au dus la prăbușirea regimului. După 1989, Polonia a început tranziția către economia de piață, a aderat la NATO în 1999 și la Uniunea Europeană în 2004.

Potrivit The Guardian, venitul național al țării a depășit anul trecut pragul de 1.000 de miliarde de dolari, plasând Polonia între cele mai mari 20 de economii ale lumii. În același timp, nivelul veniturilor polonezilor a recuperat o parte importantă din decalajul față de Occident.

Polonezii încep să se întoarcă din Marea Britanie. România cunoaște bine problema plecărilor

Timp de decenii, milioane de polonezi au căutat salarii mai bune în Germania, Marea Britanie și alte economii occidentale. După aderarea la UE, migrația forței de muncă a devenit una dintre caracteristicile economiei poloneze, într-un fenomen familiar și României.

Acum, direcția începe să se schimbe. Potrivit datelor prezentate de The Guardian, în fiecare an începând din 2021, numărul polonezilor care au părăsit Marea Britanie a fost aproximativ dublu față de cel al compatrioților care au sosit acolo.

În 2024, Germania a înregistrat, pentru prima dată, mai mulți cetățeni străini care s-au mutat din Germania în Polonia decât în direcția opusă. Această evoluție nu înseamnă că toți emigranții polonezi se întorc, dar arată că țara a devenit o destinație mai atractivă pentru muncă și viață.

Experiența poloneză și importanța locurilor de muncă

Doi arhitecți polonezi intervievați de publicația britanică au lucrat ani întregi la Londra, înainte să revină la Varșovia. Acum participă la proiecte internaționale din capitala Poloniei, inclusiv la dezvoltarea noului aeroport al orașului.

Unul dintre avantajele revenirii este posibilitatea de a lucra pentru clienți din întreaga lume fără a mai locui într-o metropolă occidentală scumpă. Pentru România, unde emigrarea a afectat numeroase familii și sectoare economice, experiența poloneză arată importanța locurilor de muncă bine plătite și a oportunităților profesionale create acasă.

Salariile au crescut spectaculos. Varșovia a depășit Roma și Lisabona la un indicator important

Creșterea economică a Poloniei s-a reflectat și în veniturile angajaților. Potrivit The Guardian, salariul mediu lunar a crescut de peste trei ori în termeni nominali din 2004, ajungând anul trecut la 8.904 zloți, echivalentul a aproximativ 1.723 de lire sterline.

În Varșovia, salariul net lunar a crescut cu 120% din 2016, potrivit datelor Deutsche Bank citate de publicația britanică. Capitala Poloniei a depășit astfel Roma și Lisabona la acest indicator.

Prosperitatea a venit însă și cu prețuri mai mari. O masă pentru două persoane în Varșovia costă acum mai mult decât în Tokyo, potrivit comparației prezentate de The Guardian, iar prețul unui cappuccino s-a dublat. Creșterea costului vieții afectează în special locuitorii cu venituri mici, în timp ce investițiile și dezvoltarea imobiliară transformă cartierele capitalei.

România și Polonia: cât de mare este, de fapt, diferența prosperității

Comparația dintre cele două țări este mai nuanțată decât sugerează dimensiunea economiei poloneze. România și Polonia au trecut prin comunism, au intrat în NATO și în Uniunea Europeană și au beneficiat de investiții străine și de accesul la piața europeană.

Polonia are însă o populație și o economie mai mari, ceea ce face ca simpla comparație a PIB-ului total să nu reflecte nivelul de trai al cetățenilor. Datele Eurostat pentru 2025 arată că PIB-ul pe locuitor, ajustat la diferențele de prețuri, reprezenta aproximativ 81% din media UE în Polonia și 78% în România. Diferența era, așadar, de numai trei puncte procentuale la acest indicator.

Această comparație nu înseamnă că salariile, infrastructura sau oportunitățile profesionale sunt identice. PIB-ul pe locuitor exprimat în standarde ale puterii de cumpărare măsoară activitatea economică raportată la populație și la nivelurile prețurilor, nu venitul efectiv încasat de fiecare angajat. Polonia se remarcă însă prin dimensiunea economiei, dezvoltarea companiilor cu prezență internațională și ambiția de a deveni un centru tehnologic regional.

Pariul de un miliard de dolari pe tehnologie și inteligență artificială

Unul dintre cele mai importante elemente ale transformării poloneze este trecerea de la producția bazată pe forță de muncă relativ ieftină la activități cu valoare adăugată mai mare. Timp de ani întregi, companii internaționale au investit în Polonia pentru costurile reduse și disponibilitatea angajaților calificați.

Costul mediu al muncii a ajuns însă la 19,10 euro pe oră, aproximativ jumătate din nivelul Germaniei și Franței, iar avantajul competitiv se reduce. Rafał Brzoska, fondatorul companiei InPost, consideră că următoarea etapă de dezvoltare trebuie să se bazeze pe productivitate, tehnologie, energie mai ieftină și reglementări mai eficiente.

Polonia pregătește un fond de investiții de un miliard de dolari, susținut din capital public și privat, pentru startup-uri tehnologice și companii din domeniul inteligenței artificiale. Printre exemplele de succes se află ElevenLabs, companie specializată în generarea și clonarea vocilor cu inteligență artificială, evaluată la 11 miliarde de dolari.

Un alt exemplu este CD Projekt Red, studioul din spatele jocurilor The Witcher și Cyberpunk 2077. Compania a început în anii 1990 prin importul și distribuția jocurilor dezvoltate în Statele Unite. Astăzi, concurează la nivel mondial pentru programatori, designeri și alți specialiști.

Ascensiunea Poloniei are și un preț: locuințe mai scumpe, inegalități și tensiuni politice

Creșterea economică nu a eliminat problemele sociale. The Guardian descrie presiunea exercitată de scumpiri asupra locuitorilor cu venituri reduse, precum și tensiunile generate de investițiile imobiliare și de diferențele de venit. Polonia se confruntă și cu diviziuni politice între președintele naționalist Karol Nawrocki și guvernul liberal condus de Donald Tusk.

În paralel, țara investește masiv în apărare și securitate energetică, într-un context regional dominat de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei. Pentru Polonia, aflată pe flancul estic al NATO, dezvoltarea economică este tot mai strâns legată de securitatea națională. Aceeași legătură dintre investiții, infrastructură, apărare și stabilitate regională este relevantă și pentru România, care se confruntă cu provocări geopolitice similare în regiunea Mării Negre.