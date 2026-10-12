Premierul polonez face apel la întregul Occident să adopte o poziție mai fermă împotriva Moscovei

„Acesta este momentul în care întregul Occident-Europa, Statele Unite-trebuie să arate Rusiei și lui Putin hotărârea sa de a urma o politică de limitare a Rusiei cu mijloace și mai ferme”, a declarat prim-ministrul polonez la Forumul de Securitate de la Varșovia, referindu-se la o politică de sancțiuni.

„Dacă Ucraina luptă, o face pentru supraviețuirea sa”, în timp ce Rusia „luptă pentru dominație”, a adăugat el. „De aceea merg la Bruxelles pentru a-i conving pe toți partenerii noștri europeni să ia în serios în considerare întărirea sancțiunilor împotriva Rusiei”, a adăugat el, înaintea unui summit care va avea loc la sfârșitul acestei săptămâni, potrivit Le Figaro.

Polonia, membră NATO și UE, la granița cu Rusia, a fost un aliat apropiat al Ucrainei de la începutul invaziei la scară largă a Rusiei din 2022, oferind ajutor militar și umanitar crucial. A acuzat în repetate rânduri Rusia de sabotaj și război hibrid pe teritoriul polonez, acuzații respinse de Moscova.

Polonia va rămâne un aliat fidel al Ucrainei și a cerut solidaritate

În septembrie, Donald Tusk a avertizat că planurile Rusiei pentru războiul său din Ucraina includ atacuri „hibride” cu drone și rachete împotriva aliaților Kievului, inclusiv a Varșoviei. Prim-ministrul centrist și pro-european a declarat în repetate rânduri că Polonia va rămâne un aliat fidel al Ucrainei și a cerut solidaritate din partea altor țări occidentale.

Declarația sa de luni a venit după ce președintele american Donald Trump a anunțat un armistițiu energetic între cele două țări aflate în război fără a oferi detalii, provocând uimire la Kiev și tăcere la Moscova. „Noi, în Polonia, ne amintim foarte bine cum propaganda nazistă a încercat să convingă Europa și lumea că Polonia era responsabilă pentru agresiunea germană”, a spus el, subliniind că „astăzi auzim exact același lucru la Moscova și, din păcate, din ce în ce mai des în unele dintre capitalele noastre”, a declarat Tusk.