Până joi, până la zori, traficul a revenit lent la normal pe șoseaua de centură, după ce majoritatea vehiculelor carbonizate au fost îndepărtate de pe autostradă. O înregistrare video a AP a arătat zona încă acoperită de funingine și rămășițe carbonizate, după ce incendiul a cuprins miercuri seara autostrada principală care leagă Cairo de guvernoratele învecinate Giza și Qalubiya.

Vehiculele și pietonii au fost prinși ore întregi de flăcările de pe autostradă și din rețeaua de pasaje și poduri din jurul acesteia. Pompierii și echipele de salvare au stins incendiul și au scos oamenii din mașinile incendiate. Unii șoferi au fugit din vehiculele lor pentru a scăpa de incendiu.

Incendiul a carbonizat 27 de vehicule și a rănit 26 de persoane, potrivit autorităților. Biroul procurorului a declarat că sunt în curs de desfășurare investigații ADN pentru identificarea victimelor.

Una dintre anvelopele camionului de combustibil a explodat

Se pare că șoferul le-a spus anchetatorilor că depășea limita de viteză între benzi când a lovit cisterna de combustibil în partea dreaptă spate. Apoi a pierdut controlul mașinii și a virat mult la dreapta, în timp ce una dintre anvelopele camionului de combustibil a explodat. Aceasta a făcut ca cisterna de combustibil să lovească zidul de beton al autostrăzii și să se răstoarne, ducând la scurgerea de combustibil și la incendiu, potrivit declarației procurorilor.